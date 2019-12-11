Свобода убеждений: в Узбекистане больше не ведут список подозреваемых в экстремизме

Однако это не отменяет то, что в республике экстремистская деятельность уголовно преследуется вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Власти Узбекистана больше не составляют "черный список" подозреваемых в участии в экстремистских религиозных организациях. Об этом заявил представитель Секретариата уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека Саидбек Азимов, передает Sputnik Таджикистан.

"У нас больше нет никакого черного списка. Каждый имеет право на свободу убеждений", - отметил Азимов во время очередного заседания международного пресс-клуба в Ташкенте.

По его словам, офис омбудсмена сейчас проводит более детальные проверки в колониях для заключенных. В общей сумме за этот год было проведено около 300 мониторинговых проверок.

"Сейчас мы можем прийти в любой отдел исправительных колоний без предупреждения, не встретив никакого сопротивления с их стороны", - добавил Азимов.

В 2017 власти Узбекистана начала реализацию программы по реабилитации экстремистов и их возвращению к мирной жизни. Им помогали найти работу и влиться в общественную деятельность.

В июне 2017 года Шавкат Мирзиёев распорядился о пересмотре отдельных дел о содержании под стражей. Также 16 тысяч лиц, осужденных или подозреваемых в экстремизме, были удалены из "черного списка".

В декабре прошлого года глава Узбекистана заявил еще о 20 тысячах человек, которых сняли с учета по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях.

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В конце октября 2018 года в республике вступил в силу закон "О противодействии экстремизму", предусматривающий ответственность местных и зарубежных организаций за осуществление указанной деятельности.

В настоящий момент в Узбекистане экстремистская деятельность уголовно преследуется вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет.