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В Андижане открылись предновогодние ярмарки

В Андижане открылись предновогодние ярмарки

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191212/12993859/V-Andizhane-otkrylis-prednovogodnie-yarmarki.html

Реализуемая на предпраздничных ярмарках продукция намного дешевле, чем на рынке, ее можно оплатить посредством пластиковой карты.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Андижане открылись предновогодние торговые ярмарки сельскохозяйственной продукции, сообщает УзА.

"На ярмарках торговлю своей продукцией наладили перерабатывающие предприятия, субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерские хозяйства, специализирующиеся на животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве", - говорится в сообщении.

Покупателям предлагаются выращенные работниками сельского хозяйства качественные фрукты, овощи, бахчевые культуры, мёд, молоко, яйца, мясо, рыба, то есть свыше 50 видов продовольственной, кондитерской продукции.

Примечательно, что реализуемые на предпраздничных ярмарках товары намного дешевле, чем на рынке, их можно оплатить посредством пластиковой карты.

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"Один килограмм мяса стоит 40 тысяч сумов, одно яйцо – 650 сумов, килограмм картофеля – 2 200 сумов, килограмм моркови – 800 сумов, килограмм лука – 1 800 сумов", - говорится в сообщении.

Вокруг новогодних ёлок проводятся различные развлекательные мероприятия с участием Деда Мороза, Снегурочки и различных сказочных персонажей.

Теги:
продукты, новогодние праздники, праздничные дни, праздник, новый год, Новый год, новогодняя ярмарка, ярмарка, Андижанская область, Андижан, Узбекистан, Узбекистан



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