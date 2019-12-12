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Кто станет главным редактором журнала Forbes в Узбекистане

Кто станет главным редактором журнала Forbes в Узбекистане

Forbes
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191212/12995246/Kto-stanet-glavnym-redaktorom-zhurnala-Forbes-v-Uzbekistane.html

На данный момент идет подбор команды. Зимой планируется запуск сайта, а весной – выпуск первого номера журнала.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Главным редактором журнала Forbes Узбекистан станет Анастасия Новикова, сообщает издание.

По последней информации, она возглавит сразу две редакции: журнала и сайта.

"Запускать Forbes в Узбекистане, который в последние годы показывает многим другим странам пример развития и открытости, очень почетно и волнительно для меня. Но я вижу, что бизнес-среда здесь уже ждет появления серьезного делового издания с мировым именем", - подчеркнула Анастасия Новикова.

На данный момент идет подбор команды. Зимой планируется запуск сайта, а весной – выпуск первого номера журнала.

Анастасия Новикова в 2014 году начала работать в Forbes Kazakhstan в качестве заместителя главного редактора сайта, а в 2016-м возглавила его.

Журнал Forbes будет теперь выпускаться в Узбекистане >>

Напомним, в начале декабря стало известно, что легендарный журнал Forbes будет издаваться и в Узбекистана.

Редакция издания расположится в Ташкенте. Печатная версия пока будет издаваться на русском языке, а сайт сразу начнёт работать на двух языках - узбекском и русском. 

Теги:
интернет-издание, журнал, Казахстан, Казахстан, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Forbes



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