Замерзали по ночам на остановке: истории спасения трех женщин в Ташкенте

Инспекторы профилактики помогли нескольким женщинам, которые не могли самостоятельно решить свои проблемы.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента рассказали, как сотрудники правоохранительных органов спасли нескольких женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Одна из них — 47-летняя Гулбахор (имена изменены из этических соображений) — замерзала поздним вечером на автобусной остановке. Инспекторы профилактики по вопросам женщин УКД ОВД Чиланзарского района привели ее в ближайший отдел внутренних дел, напоили горячим чаем и расспросили, к кому она приехала в столицу и почему вынуждена коротать ночи на улице.

По словам Гулбахор, она прибыла в столицу, чтобы решить жилищный вопрос. Родных в этом городе у нее нет, поэтому она ночевала на остановке.

Инспекторы отвезли женщину в центр реабилитации лиц без определенного места жительства, где ей временно предоставили еду и кров. Гулбахор смогла принять горячий душ и привести себя в порядок. Также инспекторы сообщили о проблеме этой женщины коллегам из УВД Самаркандской области.

"В целях детального изучения ситуации <...> в УВД Самаркандской области были направлены необходимые документы", — говорится в публикации.

Еще одна женщина, 57-летняя Махбуба, просила милостыню около рынка в Чиланзарском районе.

"Она рассказала, что после смерти мужа его родственники прогнали ее на улицу вместе с детьми. А недавно женщина потеряла сына", — сообщили в ГУВД.

Махбубу временно поселили в центре реабилитации лиц без определенного места жительства. Для изучения положения, в котором она оказалась, в УВД Самаркандской области были отправлены необходимые документы.

Также инспекторы профилактики по вопросам женщин оказали помощь 40-летней Манзуре и ее 10-летней дочери Назокат, которые приехали в столицу из Юкоричирчикского района Ташкентской области. Их увидели просящими милостыню на рынке в Чиланзарском районе.

"На вопрос, что подтолкнуло женщину вместе с ребенком ходить по улицам чужого города и просить милостыню, Манзура ответила, что ее семья переживает материальные затруднения, так как ее муж — инвалид с детства, он не работает, а у них двое детей", — говорится в публикации.

Все собранные материалы инспекторы передали своим коллегам в ГУВД Ташкентской области.