"Кто обезопасит детей по субботам?": МНО против пятидневки в Узбекистане

В МНО заявили, что такое решение может быть принято только после тщательного анализа, и перечислили ряд вопросов, на которые нужно ответить.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана не поддержало переход на пятидневку у школьников, говорится на официальном сайте.

По информации, МНО поддерживает развитие молодежного туризма, но не за счет перехода на пятидневную учебную неделю в школах и продления зимних каникул путем сокращения летних.

"Такое решение может быть принято только после тщательного анализа, и есть ряд вопросов, на которые нужно ответить. Например, большинство родителей работают шесть дней в неделю. Возникает вопрос: кто обеспечит безопасность детей в таких семьях в субботу?", - говорится в сообщении.

Также в МНО заметили, что в настоящее время во многих школах учеба ведется в две и более смен, а введение пятидневной недели значительно увеличит количество таких образовательных заведений. То есть резко возрастет спрос на дополнительные места и дополнительные здания.

"Выделит ли Госкомтуризма дополнительные средства для школ в рамках инвестиционной программы?", - задались вопросом в МНО.

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Насчет каникул также были выделены некоторые аспекты: "Период каникул определен исходя из климата в стране. Могут ли 30−35 человек находиться в одной комнате в течение 45 минут в жаркую летнюю погоду? За чей счет будет установлена система охлаждения в классах? Из каких средств будет покрываться резкое увеличение спроса на электроэнергию? Смогут ли ученики хорошо учиться в такой среде?".

Также в МНО напомнили, что летом в школах проводится ремонт, и если летние каникулы сократят, то будут ли строительно-ремонтные работы вестись одновременно с занятиями?

"Есть ли инфраструктура для зимнего туризма? Готова ли транспортная система к бесперебойной работе? Что делать родителям, если у них нет возможности куда-то отправить своего ребенка зимой?", - заключили в МНО.

Напомним, вчера Госкомтуризм Узбекистана выступил в предложением внедрить в республике пятидневную учебную неделю для всех образовательных учреждениях. По мнению департамента, это позволит учащимся, студентам и их родителям больше путешествовать по стране.

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Более того, чтобы продлить туристический сезон, было предложено увеличить срок зимних каникул за счет сокращения летних.