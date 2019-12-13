Несколько дорог в Ташкенте закроют на месяц

Будут закрыты: улица Истиклол – от проспекта Амира Темура до улицы Буюк Турон и улица Зарафшан – от проспекта Мустакиллик до улицы Истиклол.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В Ташкенте с 13 декабря 2019 года по 10 января 2020-го будут закрыты некоторые дороги, сообщает хокимият.

Известно, что это произойдет в связи с подготовительными работами по организации празднования Нового года.

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"Будут закрыты: улица Истиклол – от проспекта Амира Темура до улицы Буюк Турон и улица Зарафшан – от проспекта Мустакиллик до улицы Истиклол", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ташкенте уже с начала декабря проходит масса мероприятий и фестивалей, приуроченных к празднованию Нового года.

Так, 12, 13 и 14 декабря в парке Tashkent City проходит Фестиваль сыра и пиццы; с 2 по 4 декабря в парке состоялся фестиваль художников и любительских музыкальных групп; с 5 по 7 декабря – Pepsi Fest 2020: красочные сеты от именитых диджеев, выступление команд КВН и детских музыкальных коллективов.

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Напомним, в Узбекистане в следующем году будут перенесены выходные дни:

– с субботы 4 января на четверг 2 января;

– с субботы 29 августа на понедельник 31 августа.

А вот четверг 2 января 2020 года и понедельник 31 августа 2020-го станут нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.