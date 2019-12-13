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Несколько дорог в Ташкенте закроют на месяц

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191213/13002364/Neskolko-dorog-v-Tashkente-zakroyut-na-mesyats.html

Будут закрыты: улица Истиклол – от проспекта Амира Темура до улицы Буюк Турон и улица Зарафшан – от проспекта Мустакиллик до улицы Истиклол.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В Ташкенте с 13 декабря 2019 года по 10 января 2020-го будут закрыты некоторые дороги, сообщает хокимият.

Известно, что это произойдет в связи с подготовительными работами по организации празднования Нового года.

Несколько дорог в Ташкенте перекроют на месяц
Хокимият
Несколько дорог в Ташкенте перекроют на месяц

"Будут закрыты: улица Истиклол – от проспекта Амира Темура до улицы Буюк Турон и улица Зарафшан – от проспекта Мустакиллик до улицы Истиклол", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ташкенте уже с начала декабря проходит масса мероприятий и фестивалей, приуроченных к празднованию Нового года.

Так, 12, 13 и 14 декабря в парке Tashkent City проходит Фестиваль сыра и пиццы; с 2 по 4 декабря в парке состоялся фестиваль художников и любительских музыкальных групп; с 5 по 7 декабря – Pepsi Fest 2020: красочные сеты от именитых диджеев, выступление команд КВН и детских музыкальных коллективов.

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Напомним, в Узбекистане в следующем году будут перенесены выходные дни:

– с субботы 4 января на четверг 2 января;

– с субботы 29 августа на понедельник 31 августа.

А вот четверг 2 января 2020 года и понедельник 31 августа 2020-го станут нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.

Теги:
автомобили, автомобиль, перекрытие движения, улица, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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