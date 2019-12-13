В Бухаре установили мемориальную табличку народному артисту СССР

Потомки не пошли по стопам своего прославленного предка. Сын композитора Фируз Ашрафи посвятил свою жизнь архитектуре, был председателем Союза архитекторов Узбекистана и стал лауреатом многих профессиональных премий.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В Бухаре прошли мероприятия, посвященные памяти одного из основоположников современной узбекской музыки, народного артиста СССР Мухтара Ашрафи.

В рамках программы на стене дома, где родился и вырос композитор, установлена мемориальная доска.

Вечер памяти организован в рамках международной культурной акции Ashrafi World Music-2019.

В церемонии, приуроченной ко дню памяти Ашрафи, приняли участие гости из Индии, Ташкента, представители музыкального сообщества, в том числе ученики Ашрафи. Среди них - Машраф Кадыров, который сегодня и сам является членом Союза композиторов и бастакоров Узбекистана.

"Мы его ученики, и этот день для нас знаменателен. В годы моей учебы в Ташкентской государственной консерватории он был нашим ректором. Очень миловидный человек, прекрасный музыкант, дирижер. В то же время был требовательным и строгим," - вспоминает своего наставника Кадыров.

Мухтар Ашрафи окончил Московскую и Ленинградскую консерватории, был художественным руководителем и главным дирижером Узбекского театра оперы и балета в Ташкенте, преподавал и писал музыку. За свои сочинения не раз награждался премиями как государственными, так и международными. Среди них - Сталинская премия II и III степени, премии имени Дж. Неру и Г. А. Насера. Удостоен орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и "Знак Почета".

"Все начиналось здесь"

Один из крупнейших узбекских композиторов и в то же время влиятельных фигур в музыкальной жизни страны родился 29 мая (11 июня) 1912 года в Бухаре. Небольшой дом, принадлежавший его семье, расположен на улице, которая до сих пор носит название "Бозоригул". Сегодня здесь живет семья Султановых. Отец семейства Акрам приобрел его в 1998-м. Он вспоминает, что специально для этого ездил в Ташкент для встречи с сыном Мухтара Ашрафи Фирузом.

"Мы, конечно, были в курсе, кому принадлежал дом. Я поехал на встречу с Фирузом Ашрафи, нужна была какая-то подпись. Он сказал тогда, что в Бухаре у него три тети, надо с ними договориться. Если они не будут против, он подпишет," - рассказывает Акрам Султанов.

Sputnik Семья Султановых в сохранившейся части дома, где жил Ашрафи

По его словам, дом, где долгое время никто не жил, находился в запустении и уже разрушался. Потихоньку обжились, что-то снесли, что-то отремонтировали, что-то достроили. Сегодня это уютное жилище, где проживают шесть человек: Акрам с супругой и их четверо детей.

Оказаться в месте, связанном с историей родной семьи, всегда волнительно. Именно такие чувства испытал внук композитора Азиз Ашрафи.

"Этот дом - он значимый, потому что все начиналось здесь. Я бы сказал больше: подобные ощущения испытываю каждый раз, когда приезжаю в Бухару. Это, пожалуй, один из самых любимых моих городов. Попадая сюда, реально заряжаешься огромной энергией, возвращаешься каким-то окрыленным, совершенно другим," - говорит он.

Дед, по его мнению, впитал эту уникальную атмосферу древнего города, и, возможно, именно это послужило основой его будущей карьеры.

Творческое начало живет во всех

Сами же потомки по стопам своего прославленного предка не пошли. Сын композитора и отец Азиза Фируз Ашрафи посвятил свою жизнь архитектуре, был председателем Союза архитекторов Узбекистана и стал лауреатом многих профессиональных премий.

"К сожалению, музыкантом никто не стал, но творческое начало живет во всех. Отец называл архитектуру музыкой в камне. Я занимаюсь туризмом в Ташкенте и считаю, что это тоже своего рода творчество," - говорит Азиз Ашрафи.

Нет музыкантов и со стороны дочери композитора Мукаддими. Сама она стала востоковедом и была высочайшим специалистом по восточной миниатюре. Через нее Ашрафи породнились с не менее известным родом – семьей писателя Садриддина Айни: она вышла замуж за сына литератора Камола.

Мероприятие посетил их сын Ирадж Айни. Он занимается полиграфической деятельностью в Душанбе и выпускает книги, в том числе, посвященные творчеству двух знаменитых предков.

"Я, безусловно, рад, что в родной для нас Бухаре, откуда корни как со стороны матери, так и отца, совершается такое событие. Это очень приятно. Да, музыкантами или литераторами у нас никто не стал, но дети и Айни, и Ашрафи добились больших результатов каждый на своем поприще. Может, в искусство пойдут уже наши дети," - говорит он.

Sputnik Азиз Ашрафи и Ирадж Айни

Во второй половине того же дня в специализированной школе искусств Бухары прошел концерт. Помимо музыкальной части, здесь прозвучали приветствия от посольств таких государств, как Россия, Индия, Израиль, Украина, Азербайджан, Таджикистан, Франция, Латвия, Индонезия и представительства Татарстана в Узбекистане.