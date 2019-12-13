В рацион детей и военнослужащих планируют включить кроличье мясо

Министерство финансов должно выделить средства из государственного бюджета на закупку мяса кролика в количестве до 10% от общего потребления мяса в школах, детских садах и воинских подразделениях.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Государственный комитет ветеринарии Республики Узбекистан выдвинул на обсуждение проект постановления кабмина, который подразумевает включение мяса кролика в рацион школьников и военнослужащих.

Проект документа предусматривает реализацию мер по дальнейшему развитию кролиководства в республике.

Планируется утвердить прогноз параметров роста поголовья кроликов в стране к 2020 году и проекты по кролиководству в 2020 году.

Ряд министерств и ведомств займется обновлением меню медицинских учреждений, школ, дошкольных учреждений и военных подразделений.

Министерство финансов должно выделить средства из государственного бюджета на закупку мяса кролика в количестве до 10% от общего потребления мяса в школах, детских садах и воинских подразделениях.

Планируется, что Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и Ташкента создадут условия производителям мяса кролика для продажи продукции в крупных торговых центрах, дехканских рынках.