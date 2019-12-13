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Кролик

В рацион детей и военнослужащих планируют включить кроличье мясо

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191213/13007153/V-ratsion-detey-i-voennrosluzhaschikh-planiruyut-vklyuchit-krolchinoe-myaso.html

Министерство финансов должно выделить средства из государственного бюджета на закупку мяса кролика в количестве до 10% от общего потребления мяса в школах, детских садах и воинских подразделениях.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Государственный комитет ветеринарии Республики Узбекистан выдвинул на обсуждение проект постановления кабмина, который подразумевает включение мяса кролика в рацион школьников и военнослужащих.

Типичное дехканское хозяйство в Узбекистане: семейный дом, 0,3-0,4 га орошаемой пашни, хозяйственные постройки для скота
Wikipedia / Zvi Lerman
В развитие сельского хозяйства Ферганской долины инвестируют $100 млн

Проект документа предусматривает реализацию мер по дальнейшему развитию кролиководства в республике.

Планируется утвердить прогноз параметров роста поголовья кроликов в стране к 2020 году и проекты по кролиководству в 2020 году.
Ряд министерств и ведомств займется обновлением меню медицинских учреждений, школ, дошкольных учреждений и военных подразделений.

Министерство финансов должно выделить средства из государственного бюджета на закупку мяса кролика в количестве до 10% от общего потребления мяса в школах, детских садах и воинских подразделениях.

Планируется, что Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и Ташкента создадут условия производителям мяса кролика для продажи продукции в крупных торговых центрах, дехканских рынках.

Теги:
Узбекистан, кабинет министров, Постановление, проект



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