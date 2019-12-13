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Как узбекская туристическая полиция помогла обманутому иностранцу - памятка для туриста

Uznews
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191213/13008111/Kak-uzbekskaya-turisticheskaya-politsiya-pomogla-obmanutomu-inostrantsu----pamyatka-dlya-turista.html

Иностранный гражданин при незапланированном выселении попросил вернуть ему остаток заранее оплаченной за проживание суммы. Однако у администрации отеля было свое видение.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Иностранный гражданин, прибывший в Узбекистан по бизнес целям из-за возникшего недопонимания в отеле заселения вынужден был обратиться в туристическую полицию Узбекистана. 

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© Sputnik / Сергей Пятаков
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Как оказалось, зарубежный гость сразу по прибытию оплатил за трехдневное проживание вперед. Однако на утро следующего дня у бизнесмена возникла необходимость срочно выехать в другой город. Когда тот обратился к администрации с просьбой произвести перерасчет и вернуть ему деньги за два дня, те ему напрочь отказали. В следствии чего он обратился за помощью в управление по обеспечению безопасного туризма ГУВД г. Ташкента.

"Гость просил помочь ему уладить недоразумение, которое возникло между ним и администратором отеля, где он остановился", говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУВД.

Офицеры управления выехали на место. В результате, после выяснения обстоятельств, администраторы отеля вернули туристу положенные деньги.

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Напомним, весной глава Узбекистана подписал постановление о реализации Концепции обеспечения безопасности туризма. В июне при ГУВД Ташкента было учреждено Управление по безопасности туризма. Аналогичные управления созданы при УВД крупных туристических городов республики.

Теги:
Самарканд, Ташкент, Бизнесмен, полиция, Туризм



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