Как узбекская туристическая полиция помогла обманутому иностранцу - памятка для туриста

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Иностранный гражданин, прибывший в Узбекистан по бизнес целям из-за возникшего недопонимания в отеле заселения вынужден был обратиться в туристическую полицию Узбекистана.
"Гость просил помочь ему уладить недоразумение, которое возникло между ним и администратором отеля, где он остановился", говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУВД.
Офицеры управления выехали на место. В результате, после выяснения обстоятельств, администраторы отеля вернули туристу положенные деньги.
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Напомним, весной глава Узбекистана подписал постановление о реализации Концепции обеспечения безопасности туризма. В июне при ГУВД Ташкента было учреждено Управление по безопасности туризма. Аналогичные управления созданы при УВД крупных туристических городов республики.