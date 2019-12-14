В Ташкенте открылся отель под брендом Hilton Hotels & Resorts

В гостинице 258 номеров, в том числе 8 президентских люксов. Интерьер выполнен в классическом европейском, французском, английском и арабском стилях оформления.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Состоялось торжественное открытие первого пятизвездочного отеля международной сети Hilton в Узбекистане, расположенного на территории МДЦ Tashkent City, сообщает Телеграмм-канал МДЦ.

Напомним, в гостинице 258 номеров, в том числе 8 президентских люксов. Интерьер выполнен в классическом европейском, французском, английском и арабском стилях оформления.

Накануне дня независимости республики Шавкат Мирзиёев в очередной раз посетил МДЦ Tashkent City и ознакомился с ходом работ по возведению конгресс-холла и пятизвездочной гостиницы. Президент высоко оценил проделанную работу и дал указания по организации широкого спектра услуг после завершения объектов и условий для содержательного досуга населения.