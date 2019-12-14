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Из Ташкента в Москву запустили первые пассажирские автобусы

Пресс-служба Минтранса
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191214/13009650/Iz-Tashkenta-v-Moskvu-zapustili-pervye-passazhirskie-avtobusy.html

Первый автобус отправится с автовокзала "Ташкент" 19 декабря в 12:00 и прибудет на автостанцию "Новоясеневская" в Москве 22 декабря.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана разместило в своем Телеграмм-канале объявление о запуске с 19 декабря регулярного автобусного сообщения "Ташкент-Москва-Ташкент".

Пассажир садится в автобус
Sputnik / Александр Кряжев
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Рейсы будут осуществляться компанией Uzautotrans Service на автобусах Yutong.

19 декабря в 12:00, по сообщению ведомства, первый автобус отправится с автовокзала "Ташкент" и прибудет на автостанцию "Новоясеневская" в Москве 22 декабря.

Стоимость билета составляет 900 тысяч сумов. Рейсы запланированы два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Регулярное прямое автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией впервые открылось в сентябре 2018 года. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Спустя два месяца открылся рейс в Казань.

Компания Uzautotrans Service сообщала, что в течение года приобрела у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 168 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан. Финансирование закупок осуществлялось за счет кредита НБУ на 20 млн долларов.

Разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами стран Центральной Азии и России в прошлом году поручил правительству президент Шавкат Мирзиёев.

Теги:
Министерство транспорта Республики Узбекистан, международные перевозки, автобус, Узбекистан, Россия



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