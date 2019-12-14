Из Ташкента в Москву запустили первые пассажирские автобусы

Первый автобус отправится с автовокзала "Ташкент" 19 декабря в 12:00 и прибудет на автостанцию "Новоясеневская" в Москве 22 декабря.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана разместило в своем Телеграмм-канале объявление о запуске с 19 декабря регулярного автобусного сообщения "Ташкент-Москва-Ташкент".

Рейсы будут осуществляться компанией Uzautotrans Service на автобусах Yutong.

19 декабря в 12:00, по сообщению ведомства, первый автобус отправится с автовокзала "Ташкент" и прибудет на автостанцию "Новоясеневская" в Москве 22 декабря.

Стоимость билета составляет 900 тысяч сумов. Рейсы запланированы два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Регулярное прямое автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией впервые открылось в сентябре 2018 года. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Спустя два месяца открылся рейс в Казань.

Компания Uzautotrans Service сообщала, что в течение года приобрела у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 168 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан. Финансирование закупок осуществлялось за счет кредита НБУ на 20 млн долларов.

Разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами стран Центральной Азии и России в прошлом году поручил правительству президент Шавкат Мирзиёев.