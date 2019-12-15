В Ташкенте на месте заброшенного парка "Гулшан" построят клинику

Деревья, расположенные на территории парка, в столичной администрации пообещали сохранить. Большие деревья останутся на своих местах, маленькие будут пересажены.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Столичный парк "Гулшан", который сегодня находится в заброшенном состоянии, отдадут под застройку многопрофильными клиниками. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.

Хокимият Ташкента Столичный парк "Гулшан"

"Сегодня рост населения Ташкента рождает рост спроса на медицинские услуги. Учитывая это, планируется построить четыре многопрофильные клиники, которые будут на 100% в государственном ведении", – говорится в сообщении.

Медицинские учреждения планируют построить на территории первой Медицинской академии, медицинского колледжа имени Боровского, второй Медицинской академии и парка "Гулшан".

Сейчас парк, который находится в ведомстве Министерства внутренних дел, находится в крайне неухоженном и заброшенном состоянии.

Помимо строительства клиники будут проведены работы по благоустройства прилегающих к парку территорий, сообщили в городской администрации. В ходе проектирования и строительных работ деревья, растущие на территории парка, трогать не будут.

"Не нарушая требований моратория, объявленного постановлением президента, большие деревья останутся на своих местах, а маленькие деревья будут пересажены по периметру территории. Для этих целей уже приобретена специальная техника", – отметили в хокимияте.