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Города России. Калининград

В Ташкенте на месте заброшенного парка "Гулшан" построят клинику

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191215/13010831/V-Tashkente-na-meste-zabroshennogo-parka-Gulshan-postroyat-kliniku.html

Деревья, расположенные на территории парка, в столичной администрации пообещали сохранить. Большие деревья останутся на своих местах, маленькие будут пересажены.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Столичный парк "Гулшан", который сегодня находится в заброшенном состоянии, отдадут под застройку многопрофильными клиниками. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.

Столичный парк Гулшан
Хокимият Ташкента
Столичный парк "Гулшан"
"Сегодня рост населения Ташкента рождает рост спроса на медицинские услуги. Учитывая это, планируется построить четыре многопрофильные клиники, которые будут на 100% в государственном ведении", – говорится в сообщении.

Медицинские учреждения планируют построить на территории первой Медицинской академии, медицинского колледжа имени Боровского, второй Медицинской академии и парка "Гулшан".

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Сейчас парк, который находится в ведомстве Министерства внутренних дел, находится в крайне неухоженном и заброшенном состоянии.

Помимо строительства клиники будут проведены работы по благоустройства прилегающих к парку территорий, сообщили в городской администрации. В ходе проектирования и строительных работ деревья, растущие на территории парка, трогать не будут.

"Не нарушая требований моратория, объявленного постановлением президента, большие деревья останутся на своих местах, а маленькие деревья будут пересажены по периметру территории. Для этих целей уже приобретена специальная техника", – отметили в хокимияте.

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Теги:
благоустройство, парк, Ташкент, Узбекистан



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