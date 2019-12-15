Молодым семьям Узбекистана предлагается поучаствовать в международном конкурсе

Для участия парам с детьми необходимо прислать на конкурс видеоролик о важности семьи в современном обществе.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В Тюмени стартовал уникальный международный благотворительный проект "Семья Вселенной 2020" (Family of Universe 2020).

Молодые семьи Узбекистана предлагается тоже принять участие в этом конкурсе.

Правила простые: семейным парам необходимо записать оригинальную видео-визитку о важности семьи в современном обществе. Продолжительность видеоролика – 1-2 минуты.

Конкурс пройдет в онлайн формате. Сначала победителя определят интернет-пользователи на YouTube по количеству лайков, затем решение примут члены жюри в Инстаграме основателя проекта.

Участвовать могут только те семейные пары, которые состоят в официально зарегистрированном браке и у которых есть дети школьного или дошкольного возраста.

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Автором проекта является известный российский продюсер и общественный деятель Леонид Хромов. Он также выступил в качестве организатора таких международных проектов, как "Улыбка Вселенной" и "Краса Вселенной".

"Это некоммерческий проект. Его основная задача - пропаганда правильных семейных ценностей в мире. Ведь не секрет, что чем гармоничнее отношения в семье, тем успешнее общество в целом. Какое общество через 10 лет мы получим с нашими текущими ценностями, которые пропагандируются сейчас?" — отметил автор проекта.

Для участия в проекте необходимо подать заявку.