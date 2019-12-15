В Узбекистане утвердили обязательную видеосъемку при задержании - постановление

Кроме того, теперь правоохранительные органы республики должны будут сразу же сообщать об этом родственникам задержанного.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому с 1 апреля 2020 года в правоохранительной системе будет внедрена обязательная видеосъемка во время задержаний.

Согласно документу, теперь правоохранители также обязаны незамедлительно уведомить о задержании лица и месте его содержания кого-либо из членов его семьи. Если таковых нет, то тогда проинформированы должны быть иные родственники или близкие лица.

Кроме того, начиная с 1 июля 2020 года, будет внедрена электронная система учета задержания лиц и других действий, связанных с применением принудительных процессуальных мер, ограничивающих права задержанных.

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Ранее глава республики заявил о своем поручении разработать этот законопроект на торжественном собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции. По его словам, эти меры станут важными шагами в утверждении справедливости.