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Подготовка Ташкента к празднованию Нового года

Национальные танцы и яркие концерты в Tashkent City - календарь событий

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191215/13015098/Natsionalnye-tantsy-i-yarkie-kontserty-v-Tashkent-City---kalendar-sobytiy.html

Специальная развлекательная программа, инициированная хокимиятом Ташкента, подготовлена организаторами так, что обязательно запомнится посетителям!

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В Tashkent City проходит тематический трехдневный Фестиваль узбекской национальной музыки и танцев, сообщает пресс-служба столичного хокимията.

"Уникальные выступления, оперные спектакли, танцевальная музыка и яркие конкурсы не дадут вам заскучать ни на минуту", - пишет городская администрация.

Публику порадуют своими выступлениями популярные народные артисты.

Программа фестиваля:

  • 15 декабря выступит артист эстрады Алишер Файз;
  • 16 декабря исполнит любимые народные песни известный певец Ботир Кодиров;
  • 17 декабря выступит заслуженный артист Узбекистана, обладатель международных премий Женисбек Пиязов.

В Ташкенте уже с начала декабря проходит масса мероприятий и фестивалей, приуроченных к празднованию Нового года.

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Так, 12, 13 и 14 декабря в парке Tashkent City проходит Фестиваль сыра и пиццы; с 2 по 4 декабря в парке состоялся фестиваль художников и любительских музыкальных групп; с 5 по 7 декабря – Pepsi Fest 2020: красочные сеты от именитых диджеев, выступление команд КВН и детских музыкальных коллективов.

Напомним, в Узбекистане в следующем году будут перенесены выходные дни:

– с субботы 4 января на четверг 2 января;

– с субботы 29 августа на понедельник 31 августа.

А вот четверг 2 января 2020 года и понедельник 31 августа 2020-го станут нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.

Теги:
мероприятие, Tashkent City, Ташкент



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