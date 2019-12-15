Школьников в Бухаре застали на уроке в старом туалете — ответ хокимията

В социальных сетях появились кадры из школы в Бухаре, где ученики сидели перед доской явно не кабинетах, а туалетных комнатах. региональное управление Министерства народного образования изучили ситуацию в учебном заведении

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В социальных сетях появились кадры, где ученики одной из школ Бухары занимались в туалетных комнатах. Для выяснения обстоятельств в учебное заведение прибыли сотрудники регионального Управления образования.

Об итогах проверки сообщается на официальном сайте хокимията Бухары. Оказалось. что трехэтажное здание школы, построенное более 30 лет назад, не располагает должным количеством свободных помещений для занятий, поэтому часть туалетных и душевых комнат на первом этаже были переоборудованы под помещения для внеклассных занятий.

Хокимият Бухарской области В хокимияте Бухары прокомментировали фото школьников, которые учатся в туалете

"В настоящее время использование этих помещений для ученого процесса прекращено. По поручению областного управления народного образования другие дополнительные уроки будут проводиться в нормальных кабинетах во время второй смены", — говорится на сайте хокимията.

В отчете говорится, что в текущем учебном году в школу поступили более полутора тысяч учеников, а занятия проходят в две смены.

Проблема нехватки классов остро ощущается во многих учебных заведениях страны, из-за чего пока не удается перевести обучение в одну смену. В республике продолжает реализовываться масштабная программа по строительству новых школ, которые в ближайшие годы должны полностью обеспечить потребности населения в комфортном и качественном процессе образования.