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В Узбекистане впервые проходит мировой чемпионат WorldSkills

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Проведение мероприятия в республике содействует ее полноценному присоединению к Международной ассоциации WorldSkills International.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Ташкенте стартовал первый открытый национальный чемпионат по рабочим профессиям UzbekistanSkills, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана. 

В чемпионате участвуют и команды из России и Казахстана.

На церемонии открытия выступил президент Международной ассоциации WorldSkills International (WSI) Йос де Гой.

По данным министерства, в ходе двухдневных соревнований молодые специалисты в возрасте от 18 до 25 лет будут соревноваться по 10 профессиям, включая поварское дело, сантехнику, электромонтаж и другие. Мероприятие проходит на территории районного центра по оказанию помощи незанятому населению в г. Ташкенте.

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"Проведение чемпионата станет очередным шагом в присоединении Узбекистана к Международной ассоциации WorldSkills International", - отметили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в программе визита президента WSI запланированы встречи с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым, а также руководством Минтруда.

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Международное движение WorldSkills International, объединяя молодежь, представителей производства и преподавателей, нацелено на популяризацию рабочих профессий. Подобные соревнования призваны предоставить молодым специалистам возможность получить новый опыт, состязаться в выбранной специализации и узнать, как стать лучшим в своей компетенции. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства.

Теги:
рабочий, чемпионат, Казахстан, Россия, Ташкент



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