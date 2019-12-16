В Узбекистане впервые проходит мировой чемпионат WorldSkills

Проведение мероприятия в республике содействует ее полноценному присоединению к Международной ассоциации WorldSkills International.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Ташкенте стартовал первый открытый национальный чемпионат по рабочим профессиям UzbekistanSkills, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

В чемпионате участвуют и команды из России и Казахстана.

На церемонии открытия выступил президент Международной ассоциации WorldSkills International (WSI) Йос де Гой.

По данным министерства, в ходе двухдневных соревнований молодые специалисты в возрасте от 18 до 25 лет будут соревноваться по 10 профессиям, включая поварское дело, сантехнику, электромонтаж и другие. Мероприятие проходит на территории районного центра по оказанию помощи незанятому населению в г. Ташкенте.

"Проведение чемпионата станет очередным шагом в присоединении Узбекистана к Международной ассоциации WorldSkills International", - отметили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в программе визита президента WSI запланированы встречи с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым, а также руководством Минтруда.

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Международное движение WorldSkills International, объединяя молодежь, представителей производства и преподавателей, нацелено на популяризацию рабочих профессий. Подобные соревнования призваны предоставить молодым специалистам возможность получить новый опыт, состязаться в выбранной специализации и узнать, как стать лучшим в своей компетенции. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства.