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Хаос у рынка Куйлюк: хокимият объяснили причину

Хаос у рынка "Куйлюк": хокимият объяснил причину

Хокимият
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Столичные власти устроили вдоль проезжей части дорожку для пешеходов с бетонным ограждением, однако это место тут же облюбовали уличные торговцы.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В начале декабря хокимият Ташкента перекрыл тоннель в районе рынка "Куйлюк", в связи с чем и пешеходы, и автомобили уже несколько дней вынуждены искать пути объезда, сообщаетcя в видеообращении.

По информации хокимията, причина возникшего хаоса – строительство наземного метро.

"Мы должны учесть, что предотвращение беспорядков в период временного строительства должно беспокоить не только ответственных лиц, но и каждого проходящего здесь гражданина", - говорится в сообщении.

После многочисленных жалоб власти устроили вдоль проезжей части дорожку для пешеходов с бетонным ограждением, однако это место тут же облюбовали уличные торговцы, затрудняя тем самым проход.

Напомним, еще в мае в Ташкенте были приняты меры по нескольким обращениям граждан, просивших навести порядок возле крупных рынков столицы. 

Оказалось, что в последнее время стало приходить очень много жалоб на ситуации, складывающиеся на проезжей части возле таких крупных оптовых рынков, как "Тошкент ипак йули" (бывший "Абу-Сахий"), "Урикзор", а также "Фарход", "Куйлюк", "Юнусабад" и в других местах.

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Люди возмущались, что автомобили паркуют в два, а то и в три ряда, и из-за них автобусы не могут подъехать к остановке общественного транспорта. Да и пешеходы, ленясь пройти 200-300 метров до пешеходного перехода, перебегают через дорогу там, где им вздумается, чем создают аварийную ситуацию.

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ГУВД наказали водителей, нарушающих правила остановки и стоянки, а также пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, и лиц, занимающихся незаконной торговлей вдоль дорог и в подземных переходах.

Теги:
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