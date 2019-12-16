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МВД ответил сенатору, назвавшему ППС "криминальной кормушкой"

Пресс служба РУз
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191216/13021599/MVD-otvetil-senatoru-nazvavshego-PPS-kriminalnoy-kormushkoy.html

В ведомстве напомнили, что никто не имеет права обвинять сотрудников правоохранительных органов в тех или иных проступках без веских на то оснований.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. На очередном заседании Комитета сената по обороне и безопасности председатель комитета, сенатор Фаррух Дадаходжаев, останавливаясь на работе дорожно-патрульных постов, заявил, что в большинстве своем они превратились в "криминальные кормушки", по республике действует ряд незаконных постов, и придорожные знаки Stop также чаще всего устанавливаются нелегально.

Как отмечает пресс-служба МВД, подобные "субъективные оценки" уже наблюдались за сенатором Дадаходжаевым: в частности, ранее он говорил, что заправкой автомобилей инспекторов по профилактике и вовсе занимаются пекари.

Сотрудники ГУВД г. Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По последнему замечанию сенатора с официальным комментарием выступил замминистра внутренних дел Азизбек Икрамов, который отметил, что любой, будь и тот, кто на страже народа, в случае если он нарушает  закон, будет привлечен к ответственности. При этом Икрамов напомнил, что никто не имеет права обвинять сотрудников правоохранительных органов в каких-либо проступках, не имея на то веских оснований.

Останавливаясь же на обвинениях о незаконной установке знака Stop, Икрамов отметил, что все мероприятия проводятся в соответствии с постановлением Кабмина, а органы внутренних дел при этом лишь являются исполнителями установленного порядка.

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В завершение он также призвал чиновников при даче заявлений средствам массовой информации основываться лишь на четких фактах и ​​избегать неуместных и оскорбительных замечаний.

Теги:
комментарий, криминал, ППС, заявление, МВД Узбекистана, Сенат Олий Мажлиса



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