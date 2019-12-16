В Узбекистане разработали новые меры защиты отечественных производителей

Доля отечественной продукции должна составлять не менее 30% от общей стоимости продукции, приобретаемой в рамках реализации и функционирования проекта.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Министерство экономики и промышленности вынесло на обсуждение проект постановления президента, в котором предлагается сделать обязательным использование отечественной продукции в инвестиционных и инфраструктурных проектах.

Импортные электромобили не будут облагать таможенной пошлиной >>

"Доля отечественной продукции должна составлять не менее 30% от общей стоимости продукции, приобретаемой в рамках реализации и функционирования проекта. В случае несоблюдения данного показателя указывается обоснование необходимости использования высокотехнологичной импортной продукции и/или товаров, не производимых в Республике Узбекистан", - отмечается в проекте постановления.

При этом стоимость отечественной продукции не должна превышать стоимости аналогичных импортной продукции на 20% с учетом расходов на доставку до границы и таможенных платежей, считают в министерстве.

С 1 января в Узбекистане вступают в силу новые ставки импортной таможенной пошлины. Одним из аргументов стала защита отечественных предпринимателей.

Среди товаров, которые теперь будут облагаться повышенной таможенной пошлиной, – рыба и прочие морепродукты, молочная продукция, некоторые овощи, фрукты, удобрения, косметические средства, ткани, корм для животных и многое другое.