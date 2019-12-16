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Генпрокуратура Ташкента обнародовала данные по суициду среди женщин в столице

© CC0 / Unsplash / Thomas Willmott
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20191216/13023487/Genprokuratura-Tashkenta-obnarodovala-dannye-po-suitsidu-sredi-zhenschin-v-stolitse.html

Из совершенных в первом полугодии суицидов 42,7% приходится на женщин. Среди главных причин обозначены психические расстройства, семейные конфликты, нездоровый образ жизни, а также ревность.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. При сотрудничестве прокуратуры Ташкента и ташкентского центра реабилитации и адаптации состоялся научно-практический семинар на тему "Психологические аспекты социальной реабилитации женщин".

Как было заявлено, за прошедшие 10 месяцев выявлено 155 случаев суицида. В аналогичный период прошлого года этот показатель составил 181 случай. Представитель столичной прокуратуры заявил, что данное "снижение" нельзя назвать положительным результатом и задач по предотвращению самоубийств ещё много.

Девушка в поле
© CC0 / pixabay
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Представители органов и центра реабилитации отметили, что для устранения конфликтных ситуаций, в их числе случаи семейно-социального насилия, важно установление тесного сотрудничества госорганов, в том числе правозащитных, психологов, специализированных центров и органов самоуправления граждан на местах.

Как сообщалось ранее, в Узбекистане из совершенных в первом полугодии суицидов - 42,7% (600 случаев) приходится на женщин. Среди тех, кто совершил самоубийство, 14% граждан пошли на этот шаг из-за семейных конфликтов; 1,7% — из-за нездорового образа жизни; 0,7% — по причине ревности.

По данным ВОЗ, за прошлый год республика вошла в первую тройку среди среднеазиатских республик с показателем 8 суицидов на 100 тыс. человек. 

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По заявлению Комитета женщин, совместно с Министерством народного образования по республике проводятся обязательные психологические тесты, которые позволяют выявлять детей с изменениями в психике. При республиканском Научном центре экстренной медицинской помощи введены должности врачей-суицидологов. В РУз уже третий год действуют новые поправки Уголовного кодекса, в соответствии с которыми за призывы к суициду в Интернете предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет, а также за доведение до самоубийства - от семи до десяти лет.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, женщина, Реабилитация, Ташкент, суицид



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