Составлен список самых дорогих вузов Узбекистана

До 26 декабря рекламным агентствам надлежит оборудовать свои конструкции информацией об их имущественной принадлежности (номер телефона или название компании).

К этой минуте известно немного. Сейчас следователи проводит проверку, по результатам которой будет дана дополнительная информация.