Составлен список самых дорогих вузов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В СМИ появился рейтинг самых дорогих вузов, составленный неофициальным Телеграм-каналом. В топ-10 вошли девять зарубежных филиалов и один частный университет:
- Университет Акфа - 58 000 000 сумов;
- МГИМО - 52 230 000 сумов;
- Университет Инха - 30 000 000 сумов;
- Westminster International University in Tashkent - 30 000 000 сумов;
- Сингапурский институт развития менеджмента - 28 800 000 сумов;
- Туринский политехнический университет - 28 500 000 сумов;
- Университет Пучон - 28 250 000 сумов;
- Университет Вебстера - 27 400 000 сумов;
- Технический институт Ёджу - 26 000 000 сумов;
- Университет Амити - 25 350 000 сумов.
Стоимость контрактного обучения указана за 2019-2020 учебный год.