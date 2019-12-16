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Здание Университета Инха в Ташкенте

Составлен список самых дорогих вузов Узбекистана

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191216/13023670/Sostavlen-spisok-samykh-dorogikh-vuzov-Uzbekistana.html

В топ-10 вошли девять зарубежных филиалов и один частный университет. Стоимость контрактного обучения указана за 2019-2020 учебный год.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В СМИ появился рейтинг самых дорогих вузов, составленный неофициальным Телеграм-каналом. В топ-10 вошли девять зарубежных филиалов и один частный университет:

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- Университет Акфа - 58 000 000 сумов;
- МГИМО - 52 230 000 сумов;
- Университет Инха - 30 000 000 сумов;
- Westminster International University in Tashkent - 30 000 000 сумов;
- Сингапурский институт развития менеджмента - 28 800 000 сумов;
- Туринский политехнический университет - 28 500 000 сумов;
- Университет Пучон - 28 250 000 сумов;
- Университет Вебстера - 27 400 000 сумов;
- Технический институт Ёджу - 26 000 000 сумов;
- Университет Амити - 25 350 000 сумов.

Стоимость контрактного обучения указана за 2019-2020 учебный год.

Теги:
платное обучение, Обучение, Стоимость, вузы



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