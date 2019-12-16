В Ташкенте отработали действия по предупреждению общественных беспорядков

Специальные учения прошли по указанию МВД республики. Поддержание общественного порядка, повышение боеготовности спецподразделений столичного региона в чрезвычайных условиях отмечены основными целями тактических мероприятий.
ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. По специальному указанию Министерства внутренних дел Узбекистана в Ташкенте были проведены специальные тактические учения.
В учениях приняли участие региональные отделения МВД, Нацгвардии, Минобороны, МЧС и прочих ведомств.
Учения в Ташкенте
МВД РУ
Тактические учения в Ташкенте
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МВД РУ
Учения в Ташкенте
Основной целью занятий явилось предупреждение беспорядков и поддержание общественного порядка, повышение боеготовности спецподразделений столичного региона в чрезвычайных условиях.
В ходе тактико-специальных учений основное внимание уделялось сотрудничеству между правоохранительными органами и личным составом, совершенствованию их практического опыта, выполнению задач, поставленных в специальных оперативных планах, расширению их знаний о специальных операциях в регионе и оперативному принятию решений в трудных ситуациях.