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Зачем журналистка подарила Экопартии Узбекистана веревку

Зачем журналистка подарила Экопартии Узбекистана веревку

Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191217/13027949/Zachem-zhurnalistka-podarila-Ekopartii-Uzbekistana-verevku.html

По словам Юлдашевой, не депутаты стали инициаторами моратория на вырубку деревьев, а он был введен указом президента от 30 октября.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Дебаты в Узбекистане становятся все интереснее: журналистка Малохат Юлдашева предложила представителям Экологической партии Узбекистана привязывать себя к деревьям, которым угрожает вырубка, пишет "Газета.уз".

"В практике всех развитых стран мира, когда вырубается дерево, не Комитет по экологии, а представители Экологической партии, партии "зеленых" привязывают себя к этому дереву. Говорят: "Рубите вместе со мной". Но прошло 11 месяцев с момента создания Экопартии, а предвыборная кампания объявлена 85 дней назад. У вас осталось 5 дней. За это время вырублено столько деревьев, но я не видела, чтобы какой-либо представитель партии вышел и сказал, что защитит дерево от вырубки", — заявила она.

Также, по словам Юлдашевой, не депутаты стали инициаторами моратория на вырубку деревьев, а он был введен указом президента от 30 октября.

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Примечательно, что, закончив речь, она вручила представителю Экологической партии веревку.

Представитель Экопартии Камол Жуманиезов сообщил, что в ней состоят свыше 350 тысяч членов, на что ведущий программы заметил, что понадобятся и 350 тысяч веревок.

"Действительно, нужно привязывать… Если нужно, не только 350 тысяч человек, но и 33-миллионное население должно себя привязать… Сегодня никто не безразличен к природе… Не только Экопартия, но все мы ответственны за это. Этого стоит ожидать. Вот, объявили мораторий, у нас хватит сил и мощи для этого", — заявил в ответ Камол Жуманиезов.

Напомним, за десять месяцев 2019 года в Узбекистане было вырублено 4 955 деревьев. 

При этом в центры госуслуг поступило около 32 тысяч обращений с просьбой вырубить деревья. Из них были удовлетворены 15-17%, в остальных 80% случаев растения сохранили.

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За тот же период в Узбекистане зафиксированы 203 случая незаконной вырубки деревьев.

Теги:
выборы, Узбекистан, Узбекистан, Экологическое движение Узбекистана, Экологическая акция, экология, политика, Политик, журналисты, журналисты, Журналист



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