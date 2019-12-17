В республике стало легче оформить постройку

В Узбекистане упростили процедуру оформления построенных зданий и сооружений. Теперь заявку на приемку в эксплуатацию подобных зданий разрешено осуществлять одновременно с подачей заявления на регистрацию имущественного права.

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Отныне заявка на регистрацию права собственности на имущество подается одновременно с заявлением для приемки в эксплуатацию завершенных строительством зданий и сооружений.

Прежде граждане подавали через центры государственных услуг отдельные заявления, оплачивали 2 раза пошлину и ждали результата 11 рабочих дней. Приходилось обращаться два-три раза, на что уходило время и дополнительные расходы.

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Теперь владелец дома может подать в любом из центров госуслуг заявку на регистрацию права собственности на имущество одновременно с подачей заявления для приемки в эксплуатацию завершенных строительством зданий и сооружений.

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Заявления принимают центры госуслуг или Единый портал интерактивных государственных услуг. Акт приемки в эксплуатацию зданий и сооружений утверждаются уполномоченными органами, а права на имущество регистрируются кадастровым органом, и затем ими же выдается выписка из акта и госреестра. Срок оказания госуслуги сокращается на 2 рабочих дня, и исключаются государственные дополнительные расходы.