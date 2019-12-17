15:21 17 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Сотрудник за компьютером

В республике стало легче оформить постройку

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
54 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/828/58/8285890.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191217/13031879/V-respublike-stalo-legche-oformit-postroyku.html

В Узбекистане упростили процедуру оформления построенных зданий и сооружений. Теперь заявку на приемку в эксплуатацию подобных зданий разрешено осуществлять одновременно с подачей заявления на регистрацию имущественного права.

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Отныне заявка на регистрацию права собственности на имущество подается одновременно с заявлением для приемки в эксплуатацию завершенных строительством зданий и сооружений.

Прежде граждане подавали через центры государственных услуг отдельные заявления, оплачивали 2 раза пошлину и ждали результата 11 рабочих дней. Приходилось обращаться два-три раза, на что уходило время и дополнительные расходы.

В Узбекистане будут по-новому определять, какие дома пойдут под снос

Теперь владелец дома может подать в любом из центров госуслуг заявку на регистрацию права собственности на имущество одновременно с подачей заявления для приемки в эксплуатацию завершенных строительством зданий и сооружений.

Президент сократил льготный период по кредитам на постройку домов

Заявления принимают центры госуслуг или Единый портал интерактивных государственных услуг. Акт приемки в эксплуатацию зданий и сооружений утверждаются уполномоченными органами, а права на имущество регистрируются кадастровым органом, и затем ими же выдается выписка из акта и госреестра. Срок оказания госуслуги сокращается на 2 рабочих дня, и исключаются государственные дополнительные расходы.

Теги:
Агентство государственных услуг, постройка, госрегистрация, Недвижимость



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кайли Дженнер
Новые миллиардеры 2019 года по версии Forbes - фотолента
Дуэль в небе: МиГ-31БМ провели учения над Камчаткой
Воздушная дуэль истребителей МиГ-31БМ - видео
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться