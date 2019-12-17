Любой желающий не сможет открыть модульный детский сад – представитель МДО

Строительство дошкольных учреждений — долгий и затратный процесс, причем в некоторых местностях Узбекистана пока попросту невозможный. В качестве альтернативы власти предложили создавать модульные группы на базе морских контейнеров и мобильные детские сады.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. На сегодняшний день модульные группы на базе морских контейнеров в рамках пилотного проекта появились в трех детских садах Узбекистана, рассказала начальник Главного управления Министерства дошкольного образования (МДО) республики Елена Тен. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Проект реализован совместно с "Узавтосаноат" и будет запатентован МДО. Любой желающий не сможет сделать из морских контейнеров детский сад: уже созданы подходы к теплоизоляции, организации пространства. Открывать такие ДОО в будущем смогут только те, кто будет соблюдать установленные высокие стандарты, и только под надзором государства", — отметила Елена Тен в ходе пресс-тура министерства по регионам страны.

При этом, по ее словам, пока не известно, будет ли сотрудничество с "Узавтосаноат" обязательным условием.

Главный специалист Министерства дошкольного образования Елена Цай рассказала, что модульные группы на базе контейнеров привлекли МДО своей ценой.

"Комплекс на 110 детей стоит около миллиарда сумов — со строительством, установкой и оснащением. При этом там созданы все необходимые условия", — отметила Елена Цай.

Модульные группы вызывают большой интерес, однако делать выводы еще рано, сказала она.

"Сейчас мы видим, что детям в них нравится, им комфортно. Нужно проверить, как эта конструкция поведет себя в разных условиях — и зимой, и летом. Предварительный анализ сможем предоставить ближе к сентябрю", — сказала представитель министерства.

Еще одна альтернатива обычным детским садам — мобильные ДОО. Они предназначены именно для удаленных сельских местностей, горных районов и труднодоступных населенных пунктов.

"Спрос на образовательные услуги в таких частях страны пока полностью не удовлетворяется. В условиях, когда сады либо переполнены, либо их нет, буквально выстраиваются очереди из родителей, желающих, чтобы их дети посещали мобильный ДОО. Преимущества детсада на колесах в том, что он может перемещаться, например, между несколькими махаллями одного района в течение дня и в каждой быть по три часа", — рассказала начальник Главного управления МДО Елена Тен.

Как мобильные, так и модульные детсады не зависят от инфраструктуры, поскольку оборудованы всем необходимым: санузлами, подачей горячей и холодной воды, кухней для разогрева еды, кондиционерами, а в автобусах установлены солнечные батареи.

Открытие первого модульного здания, построенного на территории детского сада №144 Алмазарского района, состоялось в начале декабря.