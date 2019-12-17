Любой желающий не сможет открыть модульный детский сад – представитель МДО

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. На сегодняшний день модульные группы на базе морских контейнеров в рамках пилотного проекта появились в трех детских садах Узбекистана, рассказала начальник Главного управления Министерства дошкольного образования (МДО) республики Елена Тен. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
При этом, по ее словам, пока не известно, будет ли сотрудничество с "Узавтосаноат" обязательным условием.
Главный специалист Министерства дошкольного образования Елена Цай рассказала, что модульные группы на базе контейнеров привлекли МДО своей ценой.
Модульные группы вызывают большой интерес, однако делать выводы еще рано, сказала она.
"Сейчас мы видим, что детям в них нравится, им комфортно. Нужно проверить, как эта конструкция поведет себя в разных условиях — и зимой, и летом. Предварительный анализ сможем предоставить ближе к сентябрю", — сказала представитель министерства.
Еще одна альтернатива обычным детским садам — мобильные ДОО. Они предназначены именно для удаленных сельских местностей, горных районов и труднодоступных населенных пунктов.
Как мобильные, так и модульные детсады не зависят от инфраструктуры, поскольку оборудованы всем необходимым: санузлами, подачей горячей и холодной воды, кухней для разогрева еды, кондиционерами, а в автобусах установлены солнечные батареи.
Открытие первого модульного здания, построенного на территории детского сада №144 Алмазарского района, состоялось в начале декабря.