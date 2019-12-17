21:31 17 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой общества с ограниченной ответственностью Сурхон ипаги в городе Термезе

В Узбекистане учредили новые должности и профессии

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
192 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1264/23/12642344.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191217/13035050/V-Uzbekistane-uchredili-novye-dolzhnosti-i-professii.html

Впервые в национальный классификатор внесены такие должности как плановик-экономист, советник директора, сейсмолог, катехизатор, свечник и многие другие.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В республике расширили классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих.

Национальную классификацию дополнили должностями служащих. Теперь в перечне стало больше должностей. Так, в категорию госслужащих включили сотрудников Администрации президента, Совета безопасности, работников аппарата омбудсмана и бизнес-омбудсмана, палат Олий Мажлиса, Кабмина, Национального центра по правам человека, Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте и других госструктур.

Чиновник выходит из кабинета
Sputnik / Дмитрий Астахов
Президент предложил критерии оценки работы чиновников - проект постановления
В составе управленческого персонала и специалистов различных отраслей экономики появились начальник бюро экскурсий, директор/заведующий парков/садов культуры и отдыха, предприятий розничной торговли, по работе с клиентами, гостиниц, плановик-экономист, помощник, советник директора, сейсмолог, техник-сейсмолог и прочие.

Также в классификаторе впервые обозначены отдельные служители религиозных организаций – катехизатор, протодиакон (старший диакон), свечник, уставщик.    

В документе указаны также категория персонала (специалист, управленческий или технический персонал), и требования к минимальному уровню образования служащих.

Госслужащие обнародуют доходы и расходы - проект

Классификатор в части наименований должностей является обязательным при внесении записей в трудовые книжки работников, заключении трудовых договоров, оформлении приказов, отнесении должностей служащих к категориям персонала.

Теги:
профессия, работа, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кайли Дженнер
Новые миллиардеры 2019 года по версии Forbes - фотолента
Владимир Путин: российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются
Путин: объема экспорта российских вооружений растет вопреки санкциям – видео
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться