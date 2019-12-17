В Узбекистане учредили новые должности и профессии

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В республике расширили классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих.
Национальную классификацию дополнили должностями служащих. Теперь в перечне стало больше должностей. Так, в категорию госслужащих включили сотрудников Администрации президента, Совета безопасности, работников аппарата омбудсмана и бизнес-омбудсмана, палат Олий Мажлиса, Кабмина, Национального центра по правам человека, Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте и других госструктур.
Также в классификаторе впервые обозначены отдельные служители религиозных организаций – катехизатор, протодиакон (старший диакон), свечник, уставщик.
В документе указаны также категория персонала (специалист, управленческий или технический персонал), и требования к минимальному уровню образования служащих.
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Классификатор в части наименований должностей является обязательным при внесении записей в трудовые книжки работников, заключении трудовых договоров, оформлении приказов, отнесении должностей служащих к категориям персонала.