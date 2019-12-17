Русский через татарский – казусы работы "послов русского языка" в Фергане

Участники российской образовательной программы рассказали о своей работе в вузах и школах на востоке Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik, Лев Рыжков. С 7 по 15 декабря состоялась экспедиция волонтеров программы "Послы русского языка в мире". Сорок студентов российских вузов отправятся в четыре страны СНГ. В Узбекистане в этот раз они посетили Фергану, где провели несколько занятий в школах и вузах региона. Своими впечатлениями кураторы поделились с корреспондентом Sputnik

Чувство языка

"Послы русского языка в мире" — международная волонтёрская программа популяризации русского языка, культуры и литературы в России и за рубежом. В этом году активисты проводили занятия в вузах и нескольких школах Ферганы. Большая часть уроков и семинаров пришлась на русскую школу "Терранова". Помимо студентов политеха, волонтеры встретились с филологами-русистами из Ферганского государственного университета.

Из архива Елены Петривней Международная волонтерская программа "Послы русского языка в мире"

"Я не в первый раз в Узбекистане, — рассказала со-организатор программы, доцент Института русского языка им. А.С. Пушкина Елена Петривняя. — В прошлом году я сопровождала волонтеров в Самарканд. Каждый раз, оказываясь в этой стране, я чувствую себя как дома – в тепле, уюте, среди друзей. Наибольшее впечатление произвели школьники из "Террановы". Мы обсуждали с ними "Сказку о рыбаке и рыбке" Пушкина. Оказалось, что они видят и чувствуют такие языковые нюансы, которые не каждый взрослый распознает. То есть русский язык живет в этих детях".

По словам организаторов, в Узбекистан отправилось восемь волонтеров.

Из архива Елены Петривней Международная волонтерская программа "Послы русского языка в мире"

"Были ребята из Екатеринбурга, Петрозаводска, Ставрополя, республики Коми. Все наши волонтеры — разного уровня. Кто-то учится на втором курсе, а кто-то уже закончил магистратуру. Гульназ из Казани – вообще глава Департамента молодежной политики. Она блестяще справилась с одной возникшей проблемой", — отметила Елена Петривняя.

Не хочется говорить "Прощай"

В Ферганском политехническом институте выяснилось, что студенты плохо понимают русский язык. Поскольку вуз негуманитарный, то и уровень владения языком у первокурсников, которые пришли на занятие, был не самый высокий. Тем не менее, девушка из Татарстана сумела, разговаривая на татарском (языком той же тюркской группы, что и узбекский), найти со студентами общий язык.

Большинство волонтеров в Узбекистане побывали впервые. Восторг страна вызвала у Захара Степанова – магистранта Московского педагогического государственного университета.

"Мы шли по улицам Ферганы. К нам подошел человек и спросил – откуда мы, — говорит Захар. – Узнав, что из России, этот случайный прохожий сказал: "Вы знаете, у нас тоже есть такие хорошие писатели и поэты". И тут же на улице принялся декламировать нам великого поэта Руми. Это так невероятно, что на душе у меня теперь грусть. Все потому, что я еще не попрощался с Узбекистаном и Ферганой. Я не хочу говорить им "Прощай", я хочу сказать им "До свидания".

Из архива Елены Петривней Международная волонтерская программа "Послы русского языка в мире"

Другие ребята из группы тоже хотели бы поработать в Узбекистане.

"Страна нам очень понравилась, — говорит студентка Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Порохня. — Все зависит от того, на какой срок и на каких условиях будет предлагаться программа работы. У многих есть семья, учеба, какие-то связи, которые нас держат. Я с удовольствием поехала бы, но не навсегда. Так было бы с любой страной".

Из архива Елены Петривней Международная волонтерская программа "Послы русского языка в мире"

Узбекского языка волонтеры не знают, но готовы его выучить.

"Я знаю четыре языка, – скромно признается Ирина Никитина из Екатеринбурга. – Узбекского в их числе, к сожалению, нет. Но если я поеду работать, я буду его учить и не сомневаюсь, что выучу. Опыт есть".