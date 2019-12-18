Узбекистанцы смогут наблюдать солнечное затмение

Общество 10:49 18.12.2019 (обновлено 11:02 18.12.2019) Получить короткую ссылку 71 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/196/50/1965086.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/society/20191218/13038062/Uzbekistantsy-smogut-nablyudat-solnechnoe-zatmenie.html
Кольцевое солнечное затмение состоится 26 декабря 2019 года, оно войдет в максимальную фазу в 9.00 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Утром 26 декабря произойдет кольцевое солнечное затмение, которое будет видно на всей территории Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Академии наук республики.
©
Sputnik / Рамиз Бахтияров
При кольцевом затмении Луна закрывает Солнце не полностью, а оставляет видимую окантовку, которая нередко окрашивается в багровый цвет.
Наблюдать за всем этим можно будет с 8.00 до 10.06 по ташкентскому времени. В 9.00 затмение войдет в максимальную фазу, когда будет закрыта треть Солнца.
Напомним, в ночь с 16 на 17 июля произошло
частное затмение Луны, которое тоже было видно на всей территории Узбекистана.
За год до этого жители Земли наблюдали одно из самых захватывающих астрономических явлений — Кровавую Луну.