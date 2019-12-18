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Солнечное затмение

Узбекистанцы смогут наблюдать солнечное затмение

© REUTERS / EDGAR SU
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191218/13038062/Uzbekistantsy-smogut-nablyudat-solnechnoe-zatmenie.html

Кольцевое солнечное затмение состоится 26 декабря 2019 года, оно войдет в максимальную фазу в 9.00 по ташкентскому времени.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Утром 26 декабря произойдет кольцевое солнечное затмение, которое будет видно на всей территории Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Академии наук республики.

Луна в Ташкенте в период затмения
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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При кольцевом затмении Луна закрывает Солнце не полностью, а оставляет видимую окантовку, которая нередко окрашивается в багровый цвет. 

Наблюдать за всем этим можно будет с 8.00 до 10.06 по ташкентскому времени. В 9.00 затмение войдет в максимальную фазу, когда будет закрыта треть Солнца.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля произошло частное затмение Луны, которое тоже было видно на всей территории Узбекистана.

За год до этого жители Земли наблюдали одно из самых захватывающих астрономических явлений — Кровавую Луну.

Теги:
Узбекистан, Солнце, затмение



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