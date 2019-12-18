В Узбекистане планируют открыть три гольф-клуба

Новые комплексы построят в соответствии с международными стандартами. Ожидается, что они повысят туристическую привлекательность республики.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Ташкентской, Джизакской и Самаркандской областях откроются три новых гольф-клуба, отвечающих мировым стандартам. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию горнолыжного курорта Amirsoy, заявил вице-премьер Азиз Абдухакимов, пишет издание Газета.uz.

"Мы работаем над тем, чтобы еще больше усовершенствовать нашу туристическую инфраструктуру… Чтобы привлекать туристов со всего мира, очень важно еще и гольф-клубы создавать. Сейчас у нас уже начато три проекта по созданию гольф-клубов", — заявил он.

Абдухакимов привел в пример соседний Казахстан и отметил, что там сейчас действуют четыре гольф-клуба, соответствующих мировым стандартам. В Узбекистане же таких комплексов нет, подчеркнул вице-премьер. По его словам, существующий ташкентский гольф-клуб к таковым отнести нельзя.

"Я думаю, (новые гольф-клубы. – Sputnik) тоже будут привлекать очень много туристов из-за рубежа. И опять-таки появится возможность зарабатывать нам, нашему населению, государству зарабатывать деньги. И будут большие бизнес-возможности для того, чтобы больше создавалось туристических компаний, которые завтра будут платить налоги в бюджет", — подытожил вице-премьер.

В августе стало известно о планах правительства по строительству комплекса для игры в гольф в Галляаральском районе Джизакской области. Реализацией проекта займется Mirasmanda Golf Resort.