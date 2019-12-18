11:46 18 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск

В Узбекистане планируют открыть три гольф-клуба

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1231/31/12313160.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191218/13038529/V-Uzbekistane-planiruyut-otkryt-tri-golf-kluba.html

Новые комплексы построят в соответствии с международными стандартами. Ожидается, что они повысят туристическую привлекательность республики.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Ташкентской, Джизакской и Самаркандской областях откроются три новых гольф-клуба, отвечающих мировым стандартам. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию горнолыжного курорта Amirsoy, заявил вице-премьер Азиз Абдухакимов, пишет издание Газета.uz.

"Мы работаем над тем, чтобы еще больше усовершенствовать нашу туристическую инфраструктуру… Чтобы привлекать туристов со всего мира, очень важно еще и гольф-клубы создавать. Сейчас у нас уже начато три проекта по созданию гольф-клубов", — заявил он.

Абдухакимов привел в пример соседний Казахстан и отметил, что там сейчас действуют четыре гольф-клуба, соответствующих мировым стандартам. В Узбекистане же таких комплексов нет, подчеркнул вице-премьер. По его словам, существующий ташкентский гольф-клуб к таковым отнести нельзя.

"Я думаю, (новые гольф-клубы. – Sputnik) тоже будут привлекать очень много туристов из-за рубежа. И опять-таки появится возможность зарабатывать нам, нашему населению, государству зарабатывать деньги. И будут большие бизнес-возможности для того, чтобы больше создавалось туристических компаний, которые завтра будут платить налоги в бюджет", — подытожил вице-премьер.

В августе стало известно о планах правительства по строительству комплекса для игры в гольф в Галляаральском районе Джизакской области. Реализацией проекта займется Mirasmanda Golf Resort.

По теме

Корейские инвесторы готовы построить гольф-поле в Самарканде
Почти хоккей: как на Байкале играли в гольф
В Джизаке построят современный гольф-комплекс
Теги:
спорт, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кайли Дженнер
Новые миллиардеры 2019 года по версии Forbes - фотолента
Лапы в стороны: для пингвинов провели зарядку в Приморском океанариуме
Утренняя гимнастика: в Приморском океанариуме провели зарядку для пингвинов
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться