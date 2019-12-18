В Университете Нагои учились и работают многие выдающиеся ученые. Шесть из них — лауреаты Нобелевской премии в области физики и химии. Сегодня студентами престижного вуза являются более 16 тысяч человек, в том числе — свыше 30 узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал почетным доктором Нагойского университета, сообщили в пресс-службе главы государства.

Узбекский лидер прилетел в Японию с официальным визитом 17 декабря. В среду утром он встретился с губернатором префектуры Аичи Хидэки Омурой и мэром Нагои Такаси Кавамурой, после чего посетил Университет Нагои — одно из самых престижных научных и образовательных учреждений в мире, входящее в десятку лучших на континенте.

На торжественной церемонии присвоения Мирзиёеву степени почетного доктора присутствовали президент вуза Сейичи Мацуо, лауреаты Нобелевской премии, ученые, профессора, преподаватели и студенты.

Пресс-служба президента Узбекистана В Университете Нагои прошла торжественная церемония присвоения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву степени почетного доктора

Сейичи Мацуо в ходе своего выступления отметил, что узбекский лидер уделяет огромное внимание развитию связей между двумя странами, и решение о присвоении ему высокой степени — это отражение стремления сторон к дальнейшему расширению сотрудничества в сфере образования.

Шавкат Мирзиёев заявил, что народы Узбекистана и Японии объединяют не только схожие национальные и нравственные ценности, но и такое благородное качество, как постоянная тяга к науке и познанию, достижению совершенства.

"Это звание я воспринимаю прежде всего как выражение уважения к народу Узбекистана", — сказал глава государства и поблагодарил руководство и научный коллектив вуза.

Шавкат Мирзиёев посетил Университет Нагои Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев посетил Университет Нагои Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 2 Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Университет Нагои

После посещения университета Шавкат Мирзиёев встретился с соотечественниками, которые получают образование и занимаются наукой в Нагое. Затем он вылетел в столицу Японии — Токио.