ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал почетным доктором Нагойского университета, сообщили в пресс-службе главы государства.
Узбекский лидер прилетел в Японию с официальным визитом 17 декабря. В среду утром он встретился с губернатором префектуры Аичи Хидэки Омурой и мэром Нагои Такаси Кавамурой, после чего посетил Университет Нагои — одно из самых престижных научных и образовательных учреждений в мире, входящее в десятку лучших на континенте.
На торжественной церемонии присвоения Мирзиёеву степени почетного доктора присутствовали президент вуза Сейичи Мацуо, лауреаты Нобелевской премии, ученые, профессора, преподаватели и студенты.
Сейичи Мацуо в ходе своего выступления отметил, что узбекский лидер уделяет огромное внимание развитию связей между двумя странами, и решение о присвоении ему высокой степени — это отражение стремления сторон к дальнейшему расширению сотрудничества в сфере образования.
Шавкат Мирзиёев заявил, что народы Узбекистана и Японии объединяют не только схожие национальные и нравственные ценности, но и такое благородное качество, как постоянная тяга к науке и познанию, достижению совершенства.
"Это звание я воспринимаю прежде всего как выражение уважения к народу Узбекистана", — сказал глава государства и поблагодарил руководство и научный коллектив вуза.
- Шавкат Мирзиёев посетил Университет НагоиПресс-служба президента Узбекистана
- Шавкат Мирзиёев посетил Университет НагоиПресс-служба президента Узбекистана
После посещения университета Шавкат Мирзиёев встретился с соотечественниками, которые получают образование и занимаются наукой в Нагое. Затем он вылетел в столицу Японии — Токио.