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В Университете Нагои прошла торжественная церемония присвоения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву звания почетного доктора

Мирзиёев стал почетным доктором Нагойского университета

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Японию (8)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191218/13039510/Mirziev-stal-pochetnym-doktorom-Nagoyskogo-universiteta.html

В Университете Нагои учились и работают многие выдающиеся ученые. Шесть из них — лауреаты Нобелевской премии в области физики и химии. Сегодня студентами престижного вуза являются более 16 тысяч человек, в том числе — свыше 30 узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал почетным доктором Нагойского университета, сообщили в пресс-службе главы государства.

Узбекский лидер прилетел в Японию с официальным визитом 17 декабря. В среду утром он встретился с губернатором префектуры Аичи Хидэки Омурой и мэром Нагои Такаси Кавамурой, после чего посетил Университет Нагои — одно из самых престижных научных и образовательных учреждений в мире, входящее в десятку лучших на континенте. 

На торжественной церемонии присвоения Мирзиёеву степени почетного доктора присутствовали президент вуза Сейичи Мацуо, лауреаты Нобелевской премии, ученые, профессора, преподаватели и студенты.

В Университете Нагои прошла торжественная церемония присвоения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву звания почетного доктора
Пресс-служба президента Узбекистана
В Университете Нагои прошла торжественная церемония присвоения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву степени почетного доктора

Сейичи Мацуо в ходе своего выступления отметил, что узбекский лидер уделяет огромное внимание развитию связей между двумя странами, и решение о присвоении ему высокой степени — это отражение стремления сторон к дальнейшему расширению сотрудничества в сфере образования.

Шавкат Мирзиёев заявил, что народы Узбекистана и Японии объединяют не только схожие национальные и нравственные ценности, но и такое благородное качество, как постоянная тяга к науке и познанию, достижению совершенства. 

"Это звание я воспринимаю прежде всего как выражение уважения к народу Узбекистана", — сказал глава государства и поблагодарил руководство и научный коллектив вуза.

  • Шавкат Мирзиёев посетил Университет Нагои
    Шавкат Мирзиёев посетил Университет Нагои
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев посетил Университет Нагои
    Шавкат Мирзиёев посетил Университет Нагои
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Университет Нагои

После посещения университета Шавкат Мирзиёев встретился с соотечественниками, которые получают образование и занимаются наукой в Нагое. Затем он вылетел в столицу Японии — Токио.

Шавкат Мирзиёев встретился с соотечественниками
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев встретился с соотечественниками
Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Японию (8)
Теги:
Япония, официальный визит, политика, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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