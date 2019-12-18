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Новые автобусы Isuzu

В Ургуте появится общественный транспорт - Минтранс

Минтранс Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191218/13042813/V-Urgute-poyavitsya-obschestvennyy-transport---Mintrans.html

С января 2020 года по 17 маршрутам Самаркандской области начнут курсировать автобусы. Местные жители смогут теперь добираться до районного центра.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Жители Ургутского района Самаркандской области получат возможность добираться до Самарканда на общественном транспорте, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

В области было создано государственное унитарное предприятие "Автотранс-Ургут", которое приобрело 60 автобусов марки Isuzu.

Пресс-служба Минтранса
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Ургут - самый густонаселенный район Самаркандской области, однако до сих пор в районе не было автобусных маршрутов. Это, в свою очередь, создавало ряд проблем для населения. Чтобы решить вопрос, Министерство транспорта провело большую работу в данном направлении.

Так, с января 2020 года эти автобусы начнут курсировать по 17 маршрутам, из которых пять по линии "Ургут - Сиёб АББ", "Ургут АББ – Бахрин - Сиёб АББ", "Ургут АББ – Дехконобод - Сиёб АББ", "Ургут АББ – Совгон – Тарокли - Сиёб АББ", "Жартепа - Сиёб АББ" свяжут Ургутский районный центр с городом Самаркандом, остальные 12 будут обслуживать местные маршруты.

Открытие транспортного предприятия также предполагает создание 200 рабочих мест.

  • Для местных жителей будут созданы 200 рабочих мест
    Для местных жителей будут созданы 200 рабочих мест
    Минтранс Узбекистана
  • Для местных жителей будут созданы 200 рабочих мест
    Для местных жителей будут созданы 200 рабочих мест
    Минтранс Узбекистана
  • Для местных жителей будут созданы 200 рабочих мест
    Для местных жителей будут созданы 200 рабочих мест
    Минтранс Узбекистана
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Минтранс Узбекистана
Для местных жителей будут созданы 200 рабочих мест

Новые автобусы сейчас проходят проверку на пригодность.

В этом году в Самаркандской области было открыто десять новых автобусных маршрутов, в том числе один городской, восемь пригородных и один междугородный. В Ургутском и Нурабадском районах построено по одному автовокзалу.

Теги:
автобус, транспорт, Самаркандская область, Самарканд



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