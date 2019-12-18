В Ургуте появится общественный транспорт - Минтранс

С января 2020 года по 17 маршрутам Самаркандской области начнут курсировать автобусы. Местные жители смогут теперь добираться до районного центра.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Жители Ургутского района Самаркандской области получат возможность добираться до Самарканда на общественном транспорте, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

В области было создано государственное унитарное предприятие "Автотранс-Ургут", которое приобрело 60 автобусов марки Isuzu.

Ургут - самый густонаселенный район Самаркандской области, однако до сих пор в районе не было автобусных маршрутов. Это, в свою очередь, создавало ряд проблем для населения. Чтобы решить вопрос, Министерство транспорта провело большую работу в данном направлении.

Так, с января 2020 года эти автобусы начнут курсировать по 17 маршрутам, из которых пять по линии "Ургут - Сиёб АББ", "Ургут АББ – Бахрин - Сиёб АББ", "Ургут АББ – Дехконобод - Сиёб АББ", "Ургут АББ – Совгон – Тарокли - Сиёб АББ", "Жартепа - Сиёб АББ" свяжут Ургутский районный центр с городом Самаркандом, остальные 12 будут обслуживать местные маршруты.

Открытие транспортного предприятия также предполагает создание 200 рабочих мест.

Для местных жителей будут созданы 200 рабочих мест Минтранс Узбекистана

Для местных жителей будут созданы 200 рабочих мест Минтранс Узбекистана

Для местных жителей будут созданы 200 рабочих мест Минтранс Узбекистана 1 / 3 Минтранс Узбекистана Для местных жителей будут созданы 200 рабочих мест

Новые автобусы сейчас проходят проверку на пригодность.

В этом году в Самаркандской области было открыто десять новых автобусных маршрутов, в том числе один городской, восемь пригородных и один междугородный. В Ургутском и Нурабадском районах построено по одному автовокзалу.