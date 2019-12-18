Украинцы смогут ездить в Россию только по загранпаспортам

Ограничительная мера касается только людей, въезжающих в РФ. Для пересекающих границу в обратном направлении правила остаются прежними.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Граждане Украины с 1 марта 2020 года смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

При этом, по словам Гончарука, время пересечения границы сократится за счет новых методов контроля.

"Для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами", — отметил премьер.

Киев ранее не раз выступал за ужесточение правил пересечения границы с РФ. В частности, бывший премьер-министр Украины Павел Климкин призывал запретить въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

В ноябре прошлого года Украина ввела такое ограничение , чтобы, как заявил экс-президент страны Петр Порошенко, помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий" и не дать гражданам России "совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не будет вводить ответных ограничений, а наоборот — облегчит для украинцев процедуру получения гражданства РФ. В декабре он подписал закон, дающий главе государства право определять, какие категории иностранцев могут получить гражданство России в упрощенном порядке, а в апреле — указ, касающийся жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Путин заявил, что данный вопрос носит исключительно гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит границы.

Позже право на упрощенное получение российского гражданства получили все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных украинским властям территорий.