Узбекскую старушку оставили без пенсии из-за алиментов ее сына

Больше 2 лет и 9 месяцев мужчина не выплачивал алименты на содержание двоих детей, однако сразу же погасил большую часть долга после ареста пенсии матери.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Узбекистане наложили арест на пенсию женщины из-за того, что у ее сына были большие долги по алиментам, сообщает газета "Новости Кашкадарьи".

Сообщается, что за 2 года и 9 месяцев житель Яккабагского района Кашкадарьинской области задолжал своим двоим детям свыше 14 миллионов сумов.

Мужчина не реагировал на требования погасить долг до тех пор, пока представители районного отдела Бюро принудительного исполнения не сообщили ему о том, что пенсия его матери была арестована, а самому должнику грозит административный арест.

После этого нерадивый отец в срочном порядке выплатил 10 миллионов 732 тысячи сумов, однако полностью долг пока не погасил.

В Кашкадарье мужчина убил бывшую жену из-за алиментов >>

По закону, родителю, который уклоняется от содержания несовершеннолетнего ребенка на протяжении более двух месяцев, грозит наказание в виде исправительных работ до двух лет или лишения свободы до одного года, а в случае рецидива — до трех лет.