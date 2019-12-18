АБР проконсультируют Минобразования по вопросам реконструкции школ

Целью проекта является строительство семи общеобразовательных школ, ремонт шести общеобразовательных школ и реконструкция одной общеобразовательной школы в Сергелийском районе Ташкента.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов и заместитель директора постоянного представительства АБР в Узбекистане Энрико Пинали подписали соглашение об оказании консультационных услуг по государственно-частному партнерству (ГЧП) для содействия в строительстве и реконструкции общеобразовательных школ в Сергелийском районе Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Больше практики: концепция развития высшего образования в Узбекистане >>

Целью проекта является строительство семи общеобразовательных школ, ремонт шести общеобразовательных школ и реконструкция одной общеобразовательной школы в Сергелийском районе Ташкента.

"АБР выступит в качестве консультанта по сделкам для Министерства народного образования и окажет содействие при выборе частного партнера, который поможет в управлении и содержании объектов, в то время как образовательные услуги будут предоставляться государственным сектором," - уточнил Энрико Пинали.

Правительство Узбекистана поставило перед собой амбициозную цель по улучшению качества образовательных услуг и модернизации учебной среды в образовательных учреждениях. Намечены планы по строительству, реконструкции и ремонту образовательных учреждений, их оснащению современным оборудованием и обеспечения соответствия профессионального обучения потребностям работодателей.

Консультационные услуги АБР помогут продемонстрировать, каким образом частный сектор сможет участвовать в строительстве и реконструкции общеобразовательных школ в Ташкенте с установлением строгих целевых показателей для частного оператора.

Частные партнеры также могут содействовать в обеспечении высоких стандартов эксплуатации зданий в долгосрочной перспективе, а также привлечении дополнительных инвестиций и международного опыта для поддержки сектора. АБР, в свою очередь, разработает образцы контрактов для проектов общеобразовательных школ.