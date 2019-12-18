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АБР проконсультируют Минобразования по вопросам реконструкции школ

TANG CHHIN SOTHY / AFP
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191218/13046469/ABR-prokonsultiruyut-Minobrazovaniya-po-voprosam-rekonstruktsii-shkol.html

Целью проекта является строительство семи общеобразовательных школ, ремонт шести общеобразовательных школ и реконструкция одной общеобразовательной школы в Сергелийском районе Ташкента. 

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов и заместитель директора постоянного представительства АБР в Узбекистане Энрико Пинали подписали соглашение об оказании консультационных услуг по государственно-частному партнерству (ГЧП) для содействия в строительстве и реконструкции общеобразовательных школ в Сергелийском районе Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

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Целью проекта является строительство семи общеобразовательных школ, ремонт шести общеобразовательных школ и реконструкция одной общеобразовательной школы в Сергелийском районе Ташкента. 

"АБР выступит в качестве консультанта по сделкам для Министерства народного образования и окажет содействие при выборе частного партнера, который поможет в управлении и содержании объектов, в то время как образовательные услуги будут предоставляться государственным сектором," - уточнил Энрико Пинали.

Правительство Узбекистана поставило перед собой амбициозную цель по улучшению качества образовательных услуг и модернизации учебной среды в образовательных учреждениях. Намечены планы по строительству, реконструкции и ремонту образовательных учреждений, их оснащению современным оборудованием и обеспечения соответствия профессионального обучения потребностям работодателей.

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Консультационные услуги АБР помогут продемонстрировать, каким образом частный сектор сможет участвовать в строительстве и реконструкции общеобразовательных школ в Ташкенте с установлением строгих целевых показателей для частного оператора.

Частные партнеры также могут содействовать в обеспечении высоких стандартов эксплуатации зданий в долгосрочной перспективе, а также привлечении дополнительных инвестиций и международного опыта для поддержки сектора. АБР, в свою очередь, разработает образцы контрактов для проектов общеобразовательных школ.

Теги:
школа, Ташкент, Строительство, реконструкция, подписание документов, Соглашение, АБР, Министерство народного образования Узбекистана



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