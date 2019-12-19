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Госкомстат обнародовал перечень цен на товары на рынках страны

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191219/13055960/Goskomstat-obnarodoval-perechen-tsen-na-tovary-na-rynkakh-strany.html

Доступнее всего говядина на дехканском рынке в Нукусе (Каракалпакстан) - ее стоимость составляет 35 000 сумов за кг. Максимальная цена на этот продукт зафиксирована на Мирабадском рынке в Ташкенте - 57 000 сумов за кг.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Специалисты Государственного комитета Узбекистана по статистике провели выборочное статистическое исследование цен на отдельные виды продовольственных товаров на центральных дехканских рынках в регионах страны, Республике Каракалпакстан и столице.

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Были зафиксированы минимальные и максимальные цены.

Доступнее всего говядина на дехканском рынке в Нукусе (Каракалпакстан) - ее стоимость составляет 35 000 сумов за кг. Максимальная цена на этот продукт зафиксирована на Мирабадском рынке в Ташкенте - 57 000 сумов за кг.

Десяток яиц на Мирабадском рынке в столице стоит 5 500 сумов - самый меньший показатель по республике.

Женщина выбирает молоко в одном из магазинов
© Sputnik / Саид Царнаев
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Самая высокая цена - 10 000 сумов - отмечена на дехканском продовольственном рынке в Карши (Кашкадарьинская область), а также на столичных Мирабадской, Куйлюкском, Фархадском, Алайском рынках.

Дешевле всего рис на дехканских рынках в Нукусе и Бухаре - 4 000 сумов. В Ташкенте на Алайском и Мирабадском рынках стоимость этого продукта более чем в четыре раза выше - 18 000 сумов за кг.

Теги:
рынок, товары, цены, Узбекистан, Госкомстат



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