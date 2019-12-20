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В Узбекистане 19 осужденных женщин возвращены в семьи

В Узбекистане 19 осужденных женщин возвращены в семьи

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
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По определению суда, принимая во внимание прохождение основной части наказания, чистосердечное признание и искреннее сожаление о содеянном, по отношению к 19 женщинам было сокращено наказание в установленном законом порядке. 

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Верховным судом Узбекистана, по инициативе Шавката Мирзиёева, были освобождены и возвращены в семьи 19 осужденных женщин, сообщает УзА.

"Уважение и внимание, оказанные женщине, – это прежде всего отражение уважения и внимания к семье, будущему общества. В Узбекистане осуществляются реформы, направленные на гарантированную защиту прав и интересов женщин, обеспечение стабильности семей, достижение полноценного участия женщин в общественно-политической жизни", - говорится в сообщении. 

В осуществлении этой работы важное значение имеет меморандум, подписанный между Верховным судом и Комитетом женщин Узбекистана. В рамках данного меморандума за прошедшие девять месяцев текущего года на основе поручительства Комитета женщин 148 женщинам назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

В качестве логического продолжения этой работы 19 декабря текущего года на открытых судебных заседаниях, проведенных в Верховном суде Республики Узбекистан, рассмотрены поданные в контрольном порядке исковые заявления 19 женщин.

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На открытых судебных заседаниях, которые проходили под председательством заместителя председателя Верховного суда И. Муслимова, заявления женщин, поданные в контрольном порядке, рассмотрены в рамках закона. Приняты во внимание такие факты, как прохождение основной части наказания осужденными женщинами, их искреннее сожаление о содеянном, положительные качества, проявленные в процессе отбывания наказания.

По определению суда, принимая во внимание прохождение основной части наказания, чистосердечное признание и искреннее сожаление о содеянном, возраст, а также поручительство Комитета женщин Узбекистана, по отношению к 19 женщинам было сокращено наказание в установленном законом порядке. 

Теги:
Колония, права женщин, женщина, тюрьма, Тюрьма, заключенный, помилование, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан



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