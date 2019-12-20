На Чиланзарской линии метро поезд простоял три минуты

Известно, что остановка произошла по техническим причинам. Администрация метрополитена принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Сегодня рано утром в Ташкентском метро на Чиланзарской линии поезд остановился на три минуты, сообщает пресс-служба.

"В пятницу, 20 декабря, в 8.52 состав метро, следующий от станции "Хамид Алимджан" до станции "Пушкинская", совершил трехминутную остановку при подъезде к "Пушкинской", - говорится в сообщении.

Известно, что остановка произошла по техническим причинам. Администрация метрополитена принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Напомним, в настоящее время протяженность трех линий Ташкентского метрополитена с 29 станциями составляет 36,1 километра. Сейчас в строительстве метрополитена Ташкента реализуются три проекта — это линии надземной линии метро в Сергелийском и Яшнабадском районах и продление подземной линии метро на Юнусабадской линии.