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Вход в метрополитен Ташкента

На Чиланзарской линии метро поезд простоял три минуты

© Flickr / valdosilasol
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191220/13059568/Na-Chilanzarskoy-linii-metro-poezd-prostoyal-tri-minuty.html

Известно, что остановка произошла по техническим причинам. Администрация метрополитена принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Сегодня рано утром в Ташкентском метро на Чиланзарской линии поезд остановился на три минуты, сообщает пресс-служба.

"В пятницу, 20 декабря, в 8.52 состав метро, следующий от станции "Хамид Алимджан" до станции "Пушкинская", совершил трехминутную остановку при подъезде к "Пушкинской", - говорится в сообщении.

Известно, что остановка произошла по техническим причинам. Администрация метрополитена принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Напомним, в настоящее время протяженность трех линий Ташкентского метрополитена с 29 станциями составляет 36,1 километра. Сейчас в строительстве метрополитена Ташкента реализуются три проекта — это линии надземной линии метро в Сергелийском и Яшнабадском районах и продление подземной линии метро на Юнусабадской линии.

Теги:
движение поездов, Поезд, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, Метро, метро



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