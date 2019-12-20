Итоги года: что изменилось в работе ЗАГСов?

Нужно признать, что, поскольку ЗАГСы предоставляют большое количество документов, то еще недавно жители могли столкнуться там с бюрократизмом и даже коррупцией.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В этом году система работы ЗАГСов претерпела ряд ощутимых изменений, в первую очередь, связанных с цифровизацией деятельности учреждения.

В июне 2018 года Агентством госуслуг была создана и запущена информационная система "Единый электронный архив" ЗАГС.

С этого времени начала активно вестись работа по цифровизации архивных документов. По данным Агентства госуслуг, на 15 декабря 2019 года были оцифрованы и введены в электронную систему 48,5 %, или около 26,6 миллионов архивных документов ЗАГС.

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Кроме того, в центрах госуслуг появилась должность архивариуса, что позволило отказаться от ручного поиска архивных документов в ЗАГСах. Теперь, на то, чтобы найти необходимую бумагу, требуется всего лишь 5-10 минут.

Ожидается, что эта система будет полностью сформирована к 1 января 2022 года.

Другое нововведение уходящего года: в органах ЗАГС была внедрена онлайн (биллинговая) система приема платежей и контроля расходования средств. Учет статистики с 1 июля ведется также в электронном виде.

Кроме того, свидетельства о рождении, бракосочетании, разводе, а также о смерти стали заполняться в печатном виде. Раньше заполнение бланков вручную требовало много времени, и, к тому же, все помнят, каковы были последствия допущенных ошибок.

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Сегодня документы, полученные в электронном виде, признаются в Узбекистане в качестве официального документа, при этом не требуется наличие печати и подписей.

Отдельное внимание стоит уделить социальной акции "Ни один ребенок не останется без регистрации", которая была проведена Агентством госуслуг совместно с ЗАГСами с июля 2018-го по июль 2019 года.

В рамках этого проекта рабочие группы, созданные в регионах, обошли все дворы и квартиры страны и отметили, что у многих местных жителей нет необходимых документов. В результате за год были выданы: 17 938 свидетельств о рождении, 21 560 свидетельств о бракосочетании, 2 077 свидетельств о разводе и 3 037 – о смерти.