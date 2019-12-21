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Узбекистанцев, работающих в питерской компании, лишили зарплаты - МИД разобрался

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191221/13064598/Uzbekistantsev-rabotayuschikh-v-piterskoy-kompanii-lishili-zarplaty---MID-razobralsya.html

Все сотрудники компании получили деньги в полном объеме. Сотрудники Генконсульства приехали в Колпино, где достигли всех договоренностей.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Граждане Узбекистана, которых принудительно выселили из общежития и лишили зарплаты в Санкт-Петербурге, получили все деньги, сообщает МИД республики.

"19 декабря 2019 года основная часть работников компании ICA Construction - граждан Узбекистана, чье обращение относительно невыплаты заработной платы и принудительного выселения из общежития было распространено в СМИ 3 декабря, в полном объеме получили заработную плату. Остальные получат ее по согласованному графику", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря сотрудники Генконсульства и Представительства Агентства внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в России выехали в Колпино. В ходе встреч с соотечественниками и ответственными работниками данной компании были достигнуты конкретные договоренности по защите интересов сограждан и решению возникших вопросов.

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Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Северо-западного федерального округа России (Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская область, г.Санкт-Петербург), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство нашей страны в г.Санкт-Петербурге по телефону: +7-965-029-41-49.

Теги:
Узбекистанцы, Россия, Россия, невыплата зарплаты, задержка зарплаты, зарплата, миграция, Мигранты, мигрант, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург



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