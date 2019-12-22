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Председатель ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов

Мирза-Улугбек Абдусаломов первым среди зарубежных коллег получил медаль ЦИК РФ

ЦИК РУз
Общество
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Между Центризбиркомами двух стран сложились теплые дружеские и тесные профессиональные отношения, отметил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия России впервые наградила медалью за содействие в организации выборов иностранного коллегу, им стал председатель Центризбиркома Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов. Об этом заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил журналистам накануне, 21 декабря.

"Эта медаль учреждена ЦИК РФ полтора года назад. Мы не так часто ее вручаем. Это первое вручение председателю ЦИК другой страны", — сказал Булаев по итогам встречи с Абдусаломовым.

Булаев отметил, что между Центризбиркомами двух стран сложились теплые дружеские и тесные профессиональные отношения.

"Мы сочли для себя возможным принять такое решение. И мне кажется, это по заслугам", — добавил замглавы ЦИК РФ.

По данным Центризбиркома России, ведомственной медалью "За содействие в организации выборов" награждаются граждане РФ за деятельное участие в подготовке и проведении выборов, а также работу по выявлению и предупреждению нарушений законодательства о выборах и совершенствованию избирательного законодательства.

В Узбекистане 22 декабря проходят очередные парламентские выборы. Николаев Булаев возглавил делегацию российского Центризбиркома, участвующую в международном наблюдении за процессом.

Теги:
медаль, ЦИК РФ, ЦИК Узбекистана



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