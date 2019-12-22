Андрею Стенину сегодня исполнилось бы 39 лет

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Андрею Стенину, который в 2014 году погиб при выполнении служебных обязанностей на Донбассе, сегодня исполнилось бы 39 лет.
Пять лет назад Renault Logan, в котором Стенин ехал в сторону города Снежное Донецкой области, попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Обгоревший автомобиль российским журналистам удалось найти лишь две недели спустя.
По традиции 22 декабря стартует прием работ на конкурс, носящий имя Андрея Стенина и учрежденный медиагруппой в память о коллеге в 2014 году.
К участию в конкурсе допускаются работы фотопрофессионалов в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 29 февраля 2020-го. Серии и одиночные фотографии можно подать на портале stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.
С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран — Организации Объединенных Наций.