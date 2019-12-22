Андрею Стенину сегодня исполнилось бы 39 лет

По традиции 22 декабря стартует прием работ на конкурс, носящий имя фотожурналиста и учрежденный медиагруппой в память о коллеге в 2014 году.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Андрею Стенину, который в 2014 году погиб при выполнении служебных обязанностей на Донбассе, сегодня исполнилось бы 39 лет.

Пять лет назад Renault Logan, в котором Стенин ехал в сторону города Снежное Донецкой области, попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Обгоревший автомобиль российским журналистам удалось найти лишь две недели спустя.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Андрей Стенин погиб на юго-востоке Украины

По традиции 22 декабря стартует прием работ на конкурс, носящий имя Андрея Стенина и учрежденный медиагруппой в память о коллеге в 2014 году.

К участию в конкурсе допускаются работы фотопрофессионалов в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 29 февраля 2020-го. Серии и одиночные фотографии можно подать на портале stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.

С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран — Организации Объединенных Наций.