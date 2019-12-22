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Фотокорреспондент Андрей Стенин

Андрею Стенину сегодня исполнилось бы 39 лет

© Sputnik / Михаил Фомичев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191222/13076215/Andreyu-Steninu-segodnya-ispolnilos-by-39-let.html

По традиции 22 декабря стартует прием работ на конкурс, носящий имя фотожурналиста и учрежденный медиагруппой в память о коллеге в 2014 году.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Андрею Стенину, который в 2014 году погиб при выполнении служебных обязанностей на Донбассе, сегодня исполнилось бы 39 лет.

Пять лет назад Renault Logan, в котором Стенин ехал в сторону города Снежное Донецкой области, попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Обгоревший автомобиль российским журналистам удалось найти лишь две недели спустя. 

Андрей Стенин погиб на юго-востоке Украины
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Андрей Стенин погиб на юго-востоке Украины

По традиции 22 декабря стартует прием работ на конкурс, носящий имя Андрея Стенина и учрежденный медиагруппой в память о коллеге в 2014 году.

К участию в конкурсе допускаются работы фотопрофессионалов в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 29 февраля 2020-го. Серии и одиночные фотографии можно подать на портале stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.

С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран — Организации Объединенных Наций.

Теги:
МИА "Россия Сегодня", Украина, Донбасс, Конкурс имени Стенина, Андрей Стенин



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