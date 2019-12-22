20:19 22 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
LIVE:

Избиратель-2019: его портрет и образ мышления сегодня

Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (98)
46 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1307/92/13079238.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191222/13079645/Izbiratel-2019---kak-on-vyglyadit-segodnya.html

Среднестатистический избиратель - это активный молодой человек от 18 до 40 лет. На избирательные участки приходят также семейными парами вместе с детьми, и это очень положительная тенденция.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. На избирательном участке в представительстве Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве составили приблизительный портрет современного избирателя.

Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухиддинов рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан о том, как выглядит избиратель-2019.

"Поскольку в столице России много мигрантов из Узбекистана, можно сделать вывод, что среднестатистический избиратель - это активный молодой человек от 18 до 40 лет. На избирательные участки приходят также семейными парами вместе с детьми, и это очень положительная тенденция. Дети наблюдают за своими родителями, видят их заинтересованность, их гражданскую позицию. Повзрослев, они будут осознавать всю ответственность своего выбора", - поделился личным наблюдением Мухиддинов.
Максим Блинов
Выборы-2019 в Москве

Вместе с тем, отметил замминистра, на избирательном участке много пожилых людей. Это граждане, которые были свидетелями избирательных кампаний прошлых лет. Они могут сравнить уровень организации, информированности на выборах сегодня и раньше. 

Словом, современный избиратель осознанно подходит к выбору кандидатов, понимая, что его голос значим.

Напомним, выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (98)
Теги:
Россия, Москва, трудовые мигранты, мигрант, голосование, Избирательные участки, избиратели, явка, парламентские выборы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
"Лучше гор могут быть только горы": открытие курорта "Амирсой" – фото
Встреча волшебников на границе России и Финляндии
Волшебная встреча: Дед Мороз пообщался со своим финским братом Йоулупукки
Явка избирателей на выборах в Узбекистане на 18.00
Парламентские выборы - 2019: предварительные данные

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться