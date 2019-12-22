Избиратель-2019: его портрет и образ мышления сегодня

Среднестатистический избиратель - это активный молодой человек от 18 до 40 лет. На избирательные участки приходят также семейными парами вместе с детьми, и это очень положительная тенденция.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. На избирательном участке в представительстве Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве составили приблизительный портрет современного избирателя.

Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухиддинов рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан о том, как выглядит избиратель-2019.

"Поскольку в столице России много мигрантов из Узбекистана, можно сделать вывод, что среднестатистический избиратель - это активный молодой человек от 18 до 40 лет. На избирательные участки приходят также семейными парами вместе с детьми, и это очень положительная тенденция. Дети наблюдают за своими родителями, видят их заинтересованность, их гражданскую позицию. Повзрослев, они будут осознавать всю ответственность своего выбора", - поделился личным наблюдением Мухиддинов.

Максим Блинов Выборы-2019 в Москве

Вместе с тем, отметил замминистра, на избирательном участке много пожилых людей. Это граждане, которые были свидетелями избирательных кампаний прошлых лет. Они могут сравнить уровень организации, информированности на выборах сегодня и раньше.

Словом, современный избиратель осознанно подходит к выбору кандидатов, понимая, что его голос значим.

Напомним, выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.