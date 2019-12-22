"Впервые участвую в выборах и знаю, что мой голос имеет значение," - избиратель

"Большинство людей формирует будущее страны, от нашего мнения зависит многое. Мы выбираем свое завтра," - считает молодой избиратель.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Пожалуй, самое большое волнение на выборах испытали те избиратели, которые голосовали в этом году впервые.

Студенту МГИМО Дамиру Мухторову 20 лет и сегодня он воспользовался своим конституционным правом голоса первый раз. Грамотно и аргументированно молодой человек рассказал в интервью Sputnik Узбекистан почему сегодня не мог остаться дома.

"Большинство людей формирует будущее страны, от нашего мнения зависит многое. Мы выбираем свое завтра," - считает молодой избиратель.

Представители посольства Узбекистана и Центральной избирательной комиссии проводили разъяснительную работу в вузах о том, насколько важно принять участие в выборах. Студенты-граждане Узбекистана ознакомились с предвыборными программами всех кандидатов и сегодня многие из них сделали свой выбор на избирательных участках в РФ.

Напомним, что на территории Узбекистана завершилось голосование на парламентских выборах.

Свою работу продолжают участки, расположенные за рубежом, которые закроются в 20.00 по местному времени.