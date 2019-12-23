На трассе Алматы-Ташкент застряли автомобили из-за снежного бурана

Жертв и пострадавших нет, все застрявших водителей автомобилей удалось эвакуировать в ближайший поселок.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. На трассе Алматы-Ташкенте из-за снежного бурана застряли около 80 человек, сообщают СМИ Казахстана.

По последней информации, из-за плохой видимости, водители, которые выехали до ухудшения погодных условий и закрытия трассы Алматы – Ташкент – Термез не смогли продолжить свой путь.

"Скопление авто произошло на 593-632 километре. Также был замечен автобус с людьми, который съехал с дороги. Жертв и пострадавших нет. Трагедии удалось избежать только потому, что водитель двигался медленно. 36 пассажиров из пассажирского автобуса и еще 44 человека из легковых машин были эвакуированы в ближайший поселок", – говорится в сообщении.

На данный момент все пассажиры, застрявших авто были эвакуированы в ближайший поселок Шакпак Баба Туркестанской области.

Движение на перевале Камчик полностью восстановлено >>

Напомним, сегодня движение на трассе на перевале Камчик полностью восстановилось после того, как все выходные в районе была объявлена лавинная опасность.