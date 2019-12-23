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В Узбекистане заработали недоступные до этого сайты

Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191223/13085863/V-Uzbekistane-zarabotali-nedostupnye-do-etogo-sayty.html

Некоторые ресурсы оставались недоступны на территории республики, однако уже сейчас многие из них прекрасно работают.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Узбекистане стали доступны еще несколько иностранных сайтов, сообщает Spot.uz. Среди них - Buzzfeed, Luckmore, Wordpress, SoundCloud  многие другие.

Издание напоминает, что в мае в Узбекистане появился доступ к ранее заблокированным сайтам Voice of America, Amerika ovozi, BBC Uzbek, Deutsche Welle, Reporters sans frontieres, Eurasianet.org, AsiaTerra, "Фергана" и другим.

Но ряд ресурсов все равно оставались недоступны. Среди них были музыкальная онлайн-платформа SoundCloud, архив Интернета Web Archive, неформальная интернет-энциклопедия Lurkmore и другие.

Блогер и дизайнер Азамат Шамузафаров по этому поводу обращался к АИМК и в начале декабря получил ответ. В нем приводились причины, по которым данные сайты были недоступны (как правило, информационная безопасность). Тем не менее вскоре после этого ряд сайтов, включая SoundCloud и Web Archive, начали открываться в Узбекистане, а в середине декабря восстановился доступ и к другим порталам, вроде Lurkmore, Buzzfeed и другим.

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По словам экспертов АИМК, в Узбекистане сняты ограничения на иностранные новостные сайты и правозащитные веб-ресурсы.

"Хочу еще раз напомнить, что информационная политика Узбекистана направлена на обеспечение открытости, а не на ограничения и запреты", — сообщил руководитель пресс-службы агентства Хикматилла Убайдуллаев.

Теги:
сеть, Социальная сеть, Интернет, блокировка, Сайт, Узбекистан, Узбекистан



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