Частные детсады начнут принимать детей с 1 года

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Как сообщалось ранее, президент Узбекистана подписал закон "О дошкольном образовании и воспитании". В законе также определен правовой механизм по регулированию данной сферы.
В отдельной статье закона указано укомплектование групп дошкольных образовательных организаций: в частности, в ней уточнен возраст приема детей в дошкольную образовательную организацию:
– группа раннего развития (от года до трех лет),
– младшая группа (от трех до четырех лет),
– средняя группа (от четырех до пяти лет),
– старшая группа (от пяти до шести лет),
– группа предшкольной подготовки (от шести до семи лет).
По сообщению пресс-службы Министерства дошкольного образования, данное новшество будет действовать лишь в отношении частных ДОО. На сейчас им разрешено принимать детей с 2 лет, а с момента вступления закона в силу, то есть с 16 июня 2020 года, они будут иметь право принимать малышей с 1 года.
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Согласно положению о ДОО, государственным дошкольным организациям разрешено принимать детей от трёх лет.