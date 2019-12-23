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Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района

Частные детсады начнут принимать детей с 1 года

МДО
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Прием начнется со второго полугодия 2020-го. В государственных дошкольных организациях детей принимают с трех лет.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Как сообщалось ранее, президент Узбекистана подписал закон "О дошкольном образовании и воспитании". В законе также определен правовой механизм по регулированию данной сферы.

В отдельной статье закона указано укомплектование групп дошкольных образовательных организаций: в частности, в ней уточнен возраст приема детей в дошкольную образовательную организацию:

Дети в детском саду
Facebook / Министерство дошкольного образования Узбекистана
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– группа раннего развития (от года до трех лет),
– младшая группа (от трех до четырех лет),
– средняя группа (от четырех до пяти лет),
– старшая группа (от пяти до шести лет),
– группа предшкольной подготовки (от шести до семи лет).

По сообщению пресс-службы Министерства дошкольного образования, данное новшество будет действовать лишь в отношении частных ДОО. На сейчас им разрешено принимать детей с 2 лет, а с момента вступления закона в силу, то есть с 16 июня 2020 года, они будут иметь право принимать малышей с 1 года.

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Согласно положению о ДОО, государственным дошкольным организациям разрешено принимать детей от трёх лет.

Теги:
Узбекистан, Министерство дошкольного образования, детский сад



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