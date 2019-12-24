Какие виноградники и сады признают непригодными в Узбекистане

На их месте будут возводить интенсивные сады и виноградники, либо площади переведут в категорию посевных земель для выращивания экспортоориентированной и высокодоходной сельскохозяйственной продукции.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В Узбекистане утвердили положение о порядке признания непригодными экономически неэффективных, низкоурожайных садов и виноградников, пишет Norma.uz.

"Начиная с 2020-го ежегодно до 1 октября будет формироваться адресный список площадей, занятых экономически неэффективными, низкоурожайными садами и виноградниками", - говорится в сообщении.

На их месте будут возводить интенсивные сады и виноградники, либо площади переведут в категорию посевных земель для выращивания экспортоориентированной и высокодоходной сельскохозяйственной продукции.

Сад или виноградник признается:

экономически неэффективным, если он заложен более 5 лет назад, но имеет низкую урожайность, а расходы по уходу за ним за последние 3 года не покрываются доходами;

низкоурожайным, если на его площади урожайность высаженных сортов ниже научно-обоснованных показателей;

непригодным, если до 30% саженцев сильно поражены болезнями и вредителями, не соответствуют биологическим особенностям, почвенно-климатическим условиям, схеме посадки.

Отнесение площади к той или иной категории и принятие решения о ее дальнейшей судьбе в компетенции районных (городских) хокимиятов. Свои решения они согласовывают с Агентством по развитию садоводства и тепличного хозяйства и Агентством по развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства. На основании статьи 34 Земельного кодекса создается районная (городская) комиссия для рассмотрения вопросов предоставления (реализации) земельных участков во владение, пользование, аренду и в собственность.

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Если руководитель фермерского хозяйства или другой сельскохозяйственной организации отказывается подписывать составленный акт или не выполняет в установленные сроки возложенные на него обязанности, хокимият района вправе обратиться с иском в экономический суд об аннулировании договора аренды земельного участка.

Расходы по сносу признанных непригодными садов или виноградников, а также очистке поля от остатков деревьев покрываются за счет средств соответствующего фермерского хозяйства или другой сельскохозяйственной организации.