Юные узбекистанцы завоевали сразу 7 медалей на Международной олимпиаде по робототехнике

В одной из категорий состязания от ребят требовалось спрограммировать роботов, способных решить проблему по теме сезона. Узбекские участники разработали робота в привычной для региона сельскохозяйственной отрасли и завоевали заветные медали.

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Участники сборной Узбекистана по робототехнике завоевали 7 медалей на международном конкурсе.

В Чиангмае (Таиланд) состоялась XXI Международная олимпиада по робототехнике. В ней приняли участие более тысячи ребят из более чем 20 стран.

"Бронза" в активе: первая медаль на чемпионате по робототехнике

Молодежная команда Узбекистана отправилась на чемпионат с сотрудниками национального научно-практического центра инновационного развития.

Соревнование прошло по пяти направлениям. Направление Mission Challenge – конкурс, при котором условия объявляются лишь в начале соревнования. Здесь тестировались навыки юных участников в робототехнике в неожиданных ситуациях. В основной и продвинутой категориях от команд требовалось разработать и спрограммировать роботов для решения конкретных задач на местах. Участники творческой категории конструируют роботов, которые могут решить проблему по теме сезона.

По итогам состязания по направлению творчества узбекистанцы Бехруз Бердыев, Хумоюн Хайдаров, Шавкат Ибрагимов, Шахбоз Раджабов и Азизбек Шокиров, создав робота для сельского хозяйства, получили заветные медали. По всем направлениям юные IT-спортсмены завоевали 7 медалей.

Международная олимпиада по робототехнике - соревнования для школьников до 9-го класса. На первом этапе каждая из стран-участниц на внутренних соревнованиях определяет команду для участия на международном этапе. Начиная с 1999 года олимпиада приняла более 50 000 школьников по всему миру.