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Семь медалей завоевала Сборная Узбекистана на международном конкурсе робототехники

Юные узбекистанцы завоевали сразу 7 медалей на Международной олимпиаде по робототехнике

Союз молодежи Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191224/13096553/Yunye-uzbekistantsy-zavoevali-srazu-7-medaley-na-Mezhdunarodnoy-olimpiade-po-robototekhnike.html

В одной из категорий состязания от ребят требовалось спрограммировать роботов, способных решить проблему по теме сезона. Узбекские участники разработали робота в привычной для региона сельскохозяйственной отрасли и завоевали заветные медали.

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Участники сборной Узбекистана по робототехнике завоевали 7 медалей на международном конкурсе.

В Чиангмае (Таиланд) состоялась XXI Международная олимпиада по робототехнике. В ней приняли участие более тысячи ребят из более чем 20 стран.

"Бронза" в активе: первая медаль на чемпионате по робототехнике

Молодежная команда Узбекистана отправилась на чемпионат с сотрудниками национального научно-практического центра инновационного развития.

Соревнование прошло по пяти направлениям. Направление Mission Challenge – конкурс, при котором условия объявляются лишь в начале соревнования. Здесь тестировались навыки юных участников в робототехнике в неожиданных ситуациях. В основной и продвинутой категориях от команд требовалось разработать и спрограммировать роботов для решения конкретных задач на местах. Участники творческой категории конструируют роботов, которые могут решить проблему по теме сезона.

Деталь Робота
© Flickr / Chris
В Узбекистане пройдет международный конкурс робототехники

По итогам состязания по направлению творчества узбекистанцы Бехруз Бердыев, Хумоюн Хайдаров, Шавкат Ибрагимов, Шахбоз Раджабов и Азизбек Шокиров, создав робота для сельского хозяйства, получили заветные медали. По всем направлениям юные IT-спортсмены завоевали 7 медалей.

Международная олимпиада по робототехнике - соревнования для школьников до 9-го класса. На первом этапе каждая из стран-участниц на внутренних соревнованиях определяет команду для участия на международном этапе. Начиная с 1999 года олимпиада приняла более 50 000 школьников по всему миру.

Теги:
ИКТ, спорт, олимпиада, медали, узбеки, Таиланд, робототехника



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