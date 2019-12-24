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Певец Филипп Киркоров

Минкульт отреагировал на откровенные костюмы танцовщиц Киркорова

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191224/13098745/Minkult-otreagiroval-na-otkrovennye-kostyumy-tantsovschits-Kirkorova.html

В Минкультуры надеются, что частный предприниматель, который организовал концерт Филиппа Киркорова, сделал соответствующие выводы.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Неделю назад в Ташкенте состоялся грандиозный концерт Филиппа Киркорова. Однако после выступления российского артиста зрители разделились на два лагеря: кто-то оставался при мнении, что это было лучшее шоу, а кого-то возмутили слишком откровенные наряды танцовщиц прославленного исполнителя.

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В Сети появились комментарии о том, что Киркоров якобы не уважает традиции и культуру узбекского народа.

"Хумо Арена" - детская площадка. Министерство культуры, куда вы смотрели? Этот концерт - пренебрежение к нации и полное неуважение к нам, как к народу," - возмущались пользователи.

В пресс-службе Министерства культуры заявили, что сотрудники государственного учреждения "Узбекконцерт" были ознакомлены со сценарием выступления и репертуаром артиста, однако никаких сомнений содержание концерта у них не вызвало.

"Мы считаем, что частные предприниматели, которые устраивают различные гастроли (артистов) в Узбекистане, должны иметь понятия о культуре одевания", - отметили в ведомстве.

В Минкультуры надеются, что частный предприниматель, который организовал концерт Филиппа Киркорова, сделал соответствующие выводы.

Кроме того, в пресс-службе ведомства сообщили, что теперь "Узбекконцерт" будет уделять особое внимание сценическому образу выступающих артистов. Он должен учитывать народную культуру, духовность и менталитет.

Теги:
Ташкент, Министерство культуры Узбекистана, Государственное учреждение "Узбекконцерт", Концерт, Филипп Киркоров



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